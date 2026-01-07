昨年125万人が詰めかけたアート・デザイン・ファッションの祭典が今年も丸の内＆渋谷で！「東京クリエイティブサロン」開催

3月13日（金）から22日（日）まで、丸の内を含む9エリアで「TOKYO CREATIVE SALON（東京クリエイティブサロン）2026」が開催します。今年もファッション、デザイン、アート、クラフトなどさまざまな“クリエイティブ”に触れることができそうです。

2025年実施時の来場者数はのべ125万人！

東京クリエイティブサロンは、2020年にスタートした「国内最大級のクリエイティブの祭典」。今年は「FUTURE VINTAGE ― 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」をテーマに、各エリアの歴史や文化、街の成り立ちや個性と、ファッションやデザイン、アートといった多彩なクリエイティブコンテンツを絡めて街中に展開します。

TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）

開催期間：2026年3月13日（金）〜22日（日）

開催エリア：丸の内、日本橋、銀座、赤坂、六本木、渋谷、原宿、新宿、羽田

入場料：無料