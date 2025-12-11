一振りするだけで台湾の味になる調味料を求めて！ 丸の内で台湾文化にガツンと殴られる3日間「台湾文化祭」開催
2月6日（金）から8日（日）まで、「台湾文化祭2026春」が開催します。グルメから雑貨まで、台湾の日常で親しまれているアイテムが集合するんだそう。台湾を旅しているかのような雰囲気が味わえそうで、今からワクワクしています。
私は断然、養泉商行の万能調味料「堅果花椒醬」が気になっております！！
丸の内が台湾になったみたい
2月6日（金）から8日（日）まで、KITTE地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーンで「台湾文化祭2026春」を開催。伝統的なものから最新のトレンドまで、選りすぐりのブランドが一堂に会します。
美食の探求：心温まる台湾の味
グルメゾーンではパイナップルケーキや魯肉飯、万能調味料などを販売。
暮らしを彩る：伝統と革新のデザイン
バッグやアクセサリーなど、ライフスタイル系のグッズはどれも普段使いにぴったり！
癒やしと健康：台湾発のナチュラルケア
美容系グッズもずらり。天然の洗浄成分を使ったシャンプーや、台湾の温泉気分が楽しめる入浴剤などが並びます。
物販だけでなく、台湾文化や台湾の世界遺産が学べる講座も開催。無料なので、ショッピングと一緒に参加してみては。
台湾文化祭2026春
開催日時：2026年2月6日（金）～2月8日（日） 11:00～19:00
会場：東京シティアイ パフォーマンスゾーン（東京・丸の内KITTE 地下1階）
入場料：無料
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
地方活性昔ながらのプリン派？ 進化系派？ WEB投票で推しプリンを選ぶ「プリン総選挙」
地方活性高倉健の356A、生沢徹の910、伝説のISEKI 956──KK線で空冷ポルシェの祭典「LUFT TOKYO」開催！ ニッポンのクラシックポルシェ150台が廃高速道路上に集結
地方活性「僕たちと一緒に本を守ってくれないか？」丸善ジュンク堂書店各店に推しキャラ配備 店ごと推せる「ノクターンブックマーカー」
地方活性【丸の内】東京マラソンのゴールを間近で見られる観戦席に1,000名を無料でご招待！
地方活性「御食国」という歴史ワード知ってる？ 知的好奇心だけでなく胃袋も刺激されてしまう人、丸の内に集合！