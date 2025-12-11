一振りするだけで台湾の味になる調味料を求めて！ 丸の内で台湾文化にガツンと殴られる3日間「台湾文化祭」開催

2月6日（金）から8日（日）まで、「台湾文化祭2026春」が開催します。グルメから雑貨まで、台湾の日常で親しまれているアイテムが集合するんだそう。台湾を旅しているかのような雰囲気が味わえそうで、今からワクワクしています。

私は断然、養泉商行の万能調味料「堅果花椒醬」が気になっております！！

丸の内が台湾になったみたい

2月6日（金）から8日（日）まで、KITTE地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーンで「台湾文化祭2026春」を開催。伝統的なものから最新のトレンドまで、選りすぐりのブランドが一堂に会します。

美食の探求：心温まる台湾の味

グルメゾーンではパイナップルケーキや魯肉飯、万能調味料などを販売。

暮らしを彩る：伝統と革新のデザイン

バッグやアクセサリーなど、ライフスタイル系のグッズはどれも普段使いにぴったり！

癒やしと健康：台湾発のナチュラルケア

美容系グッズもずらり。天然の洗浄成分を使ったシャンプーや、台湾の温泉気分が楽しめる入浴剤などが並びます。

物販だけでなく、台湾文化や台湾の世界遺産が学べる講座も開催。無料なので、ショッピングと一緒に参加してみては。

台湾文化祭2026春

開催日時：2026年2月6日（金）～2月8日（日） 11:00～19:00

会場：東京シティアイ パフォーマンスゾーン（東京・丸の内KITTE 地下1階）

入場料：無料