ビールが美味しいのは大前提。これからのビアホールは「料理も最高に美味しい」が新常識に！

外で飲む時、お酒好きとしては美味しい料理もマスト。お互いが美味しさを引き立てあって、より美味しくお酒が飲めます。

「東京ビアホール＆ビアテラス 14」もグランドメニューが新しくなって、前菜からメインまですべての満足感がアップしました。行かなくちゃ！

料理の旨さは酒の旨さ

「東京ビアホール＆ビアテラス 14」が、グランドメニューをリニューアルしました。

前菜・温菜・メイン料理すべてをリニューアル。ビールとの相性はもちろん食事としての満足感ばっちりです。一皿ずつじっくり料理を味わいたい方も、お酒を心ゆくまで味わいたい方もぜひ。

東京ビアホール＆ビアテラス14

住所：東京都千代⽥区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 2F

営業時間：11:00〜23:00

定休⽇：不定休（施設に準ずる）