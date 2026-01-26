ビールが美味しいのは大前提。これからのビアホールは「料理も最高に美味しい」が新常識に！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「東京ビアホール＆ビアテラス 14」のメニュー例

　外で飲む時、お酒好きとしては美味しい料理もマスト。お互いが美味しさを引き立てあって、より美味しくお酒が飲めます。

　「東京ビアホール＆ビアテラス 14」もグランドメニューが新しくなって、前菜からメインまですべての満足感がアップしました。行かなくちゃ！

料理の旨さは酒の旨さ

　「東京ビアホール＆ビアテラス 14」が、グランドメニューをリニューアルしました。

「東京ビアホール＆ビアテラス 14」のメニュー例
　

　前菜・温菜・メイン料理すべてをリニューアル。ビールとの相性はもちろん食事としての満足感ばっちりです。一皿ずつじっくり料理を味わいたい方も、お酒を心ゆくまで味わいたい方もぜひ。

東京ビアホール＆ビアテラス14
住所：東京都千代⽥区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 2F
営業時間：11:00〜23:00
定休⽇：不定休（施設に準ずる）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

もっと楽しみたい、丸の内。

