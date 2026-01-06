このページの本文へ

世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第13回

「Ryzen 7 9850X3D」は今年第1四半期発売！ AMDのCES 2026発表で気になったことまとめ

2026年01月06日 12時30分更新

文● KTU (加藤勝明)　編集●北村／ASCII

　2026年1月5日（米国時間）、AMDはCES 2026の基調講演においてさまざまな発表を行なった。本稿は報道関係者向けに公開された資料の中から、PCパーツに関連するものをピックアップしてまとめたものである。前もってお断りしておくと、今回はZen 6版RyzenもVRAM 32GBのRadeonも発表されなかった。

ゲーム用最強CPU「Ryzen 7 9850X3D」

　まずはSocket AM5のRyzenのアップデートから。昨年終盤に噂が流れていたX3Dシリーズの最新モデル「Ryzen 7 9850X3D」が正式発表となった。発売は2026年の第1四半期、すなわち3月いっぱいまでの間のどこかで発売される見込みだ。価格は不明である。

Ryzen 7 9850X3Dのスペック。ブーストクロックが5.6GHzに設定されている以外、Ryzen 7 9800X3Dと変わった部分はない。発売日は今年第1四半期と漠然としている

　Ryzen 7 9850X3Dは9800X3Dのマイナーチェンジ版である。物理コアは8基、L3キャッシュ搭載量は3D V-Cache込みで96MB、TDP 120Wといった基本スペックは一切変わっていない。唯一の違いは最大ブーストクロックがRyzen 7 9800X3Dの5.2GHzから5.6GHzに引き上げられた点のみである。400MHz程度のクロック差では実ゲームでも差を見いだすことは難しいため、Ryzen 7 9800X3Dを所持しているなら乗り換えるメリットはほぼないと思われる。

　パフォーマンスはどうだろうか？　まずフルHD＆画質高設定環境では、35本のゲームによる平均フレームレートはCore Ultra 9 285Kに対し平均27％高いと主張。Ryzen 7 9800X3Dに対する伸びについては言及を避けたものの、資料の数値からRyzen 7 9850X3Dは9800X3Dとほぼ同じ～最大6％のフレームレート向上を果たしたと読み取れる。

さまざまなゲームにおいて、Core Ultra 9 285Kの平均フレームレートを100とした場合、Ryzen 9850X3Dがどの程度上かを示したグラフ。フルHD＆高設定なのでGPUにもやや負荷をかけつつCPUの力量差が出る設定での結果だ。検証データはすべてGeForce RTX 5090環境で取得している

上のグラフにRyzen 7 9800X3Dも加えた比較。右上の＋24％という数値はRyzen 7 9800X3DがCore Ultra 9 285Kに対するアドバンテージの平均であってRyzen 7 9850X3Dとの差ではない。Ryzen 7 9850X3Dと9800X3Dの差はあまり大きいとはいえず、「Counter-Strike 2」で5％程度、「Battlefield 6」にいたっては変わっていない

ゲームのジャンルごとに分類したもの。今どきの濃厚な描画を備えたゲーム（中央）ではRyzen 7 9850X3Dと9800X3Dの差は非常に小さいが、eスポーツ系（左）では差が付いているように見える

現時点におけるRyzen 9000シリーズのラインナップ。噂のあったデュアル3D V-Cache搭載の「Ryzen 9 9950X3DV2（仮称）」は本当に存在するのだろうか。出たとしても今年出るとされるZen 6の次世代Ryzenと被ってしまうのではないだろうか……と妄想が膨らむ

