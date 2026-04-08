ZEFT R67CTをレビュー
Ryzen 7 9850X3Dの性能は期待通り、GeForce RTX 5070 Ti搭載ゲーミングPCならBF6もCoD: BO7も4K高画質で遊べる
2026年04月08日 10時00分更新
パソコンショップSEVENの静音ゲーミングPC「ZEFT R67CT」は、NoctuaのPCケースファンやFractal DesignのPCケース「Pop XL Silent Solid」で静音性にこだわっている。そして、CPUにはAMDの「Ryzen 7 9850X3D」を採用。
このCPUは、人気の高い「Ryzen 7 9800X3D」の上位モデルであり、より高いゲーミング性能が期待できる。前回は外観や内観をレビューしたが、本稿では実際にゲームをプレイしてその実力を探った。
|ZEFT R67CTの主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9850X3D」（8コア/16スレッド、最大5.6GHz）
|CPUクーラー
|Noctua「NH-U12A」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|マザーボード
|GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX）
|メモリー
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
|ストレージ
|Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E」
（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオカード
|GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4
|PCケース
|Fractal Design「Pop XL Silent Solid FD-C-POS1X-01」
（E-ATX、フルタワー）
|PCケースファン
|前面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm）×2、天面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm）×2、背面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm）
|電源ユニット
|SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS GOLD）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|サイズ
|230（W）×522（D）×520（H）mm
|直販価格
|68万9480円
実際のゲームでベンチマークを行う前に、まずは3D描画性能を計測する定番ベンチマークテスト「3DMark」（Version 2.32.8853）の結果を確認しておこう。
DirectX 11ベースのフルHD（1920×1080ドット）テストである「Fire Strike」では、5万4563と非常に優秀。テスト解像度が4K（3840×2160ドット）になる「Fire Strike Ultra」でも、2万弱のスコアーをたたき出しており、描画性能はかなり高い。
DirectX 12ベースのWQHD（2560×1440ドット）テストの「Time Spy」でも2万5000超え、4Kテストの「Time Spy Extreme」でも1万2000超えとかなり高性能。最新のDirectX 12テスト「Steel Nomad」も、レイトレーシングを使用する「Speed Way」も好成績なので、最新のゲームでも高いパフォーマンスが期待できそうだ。
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