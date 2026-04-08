パソコンショップSEVENの静音ゲーミングPC「ZEFT R67CT」は、NoctuaのPCケースファンやFractal DesignのPCケース「Pop XL Silent Solid」で静音性にこだわっている。そして、CPUにはAMDの「Ryzen 7 9850X3D」を採用。



このCPUは、人気の高い「Ryzen 7 9800X3D」の上位モデルであり、より高いゲーミング性能が期待できる。前回は外観や内観をレビューしたが、本稿では実際にゲームをプレイしてその実力を探った。

ZEFT R67CTの主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 9850X3D」（8コア/16スレッド、最大5.6GHz） CPUクーラー Noctua「NH-U12A」（空冷、120mmファン、サイドフロー） マザーボード GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX） メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5600 ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E」

（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオカード GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4 PCケース Fractal Design「Pop XL Silent Solid FD-C-POS1X-01」

（E-ATX、フルタワー） PCケースファン 前面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm）×2、天面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm）×2、背面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm） 電源ユニット SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS GOLD） OS Microsoft「Windows 11 Home」 サイズ 230（W）×522（D）×520（H）mm 直販価格 68万9480円

実際のゲームでベンチマークを行う前に、まずは3D描画性能を計測する定番ベンチマークテスト「3DMark」（Version 2.32.8853）の結果を確認しておこう。

DirectX 11ベースのフルHD（1920×1080ドット）テストである「Fire Strike」では、5万4563と非常に優秀。テスト解像度が4K（3840×2160ドット）になる「Fire Strike Ultra」でも、2万弱のスコアーをたたき出しており、描画性能はかなり高い。

DirectX 12ベースのWQHD（2560×1440ドット）テストの「Time Spy」でも2万5000超え、4Kテストの「Time Spy Extreme」でも1万2000超えとかなり高性能。最新のDirectX 12テスト「Steel Nomad」も、レイトレーシングを使用する「Speed Way」も好成績なので、最新のゲームでも高いパフォーマンスが期待できそうだ。