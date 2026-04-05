ZEFT R67CTをレビュー
Noctuaファンにはたまらない！Ryzen 7 9850X3D＆GeForce RTX 5070 Tiの静音ゲーミングPC、Wi-Fi 7で無線LANも高速
2026年04月05日 10時00分更新
AMDのRyzen 9000X3Dシリーズは、ゲーミング用途では鉄板のCPUだ。「Ryzen 7 9800X3D」はその中でも圧倒的人気を誇るため、その上位モデルとして新たに登場した「Ryzen 7 9850X3D」にも注目が集まっている。
今回紹介するパソコンショップSEVENの静音ゲーミングPC「ZEFT R67CT」は、そのRyzen 7 9850X3Dを採用したモデルだ。試用機をお借りできたので詳しく見ていこう。
|ZEFT R67CTの主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9850X3D」（8コア/16スレッド、最大5.6GHz）
|CPUクーラー
|Noctua「NH-U12A」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|マザーボード
|GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX）
|メモリー
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
|ストレージ
|Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E」
（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオカード
|GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4
|PCケース
|Fractal Design「Pop XL Silent Solid FD-C-POS1X-01」
（E-ATX、フルタワー）
|PCケースファン
|前面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm）×2、天面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm）×2、背面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm）
|電源ユニット
|SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS GOLD）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|サイズ
|230（W）×522（D）×520（H）mm
|直販価格
|68万9480円
ゲーミング最強CPUのRyzen 7 9850X3Dを標準搭載
冒頭でも触れたとおり、ZEFT R67CTの最大の特徴は、CPUにRyzen 7 9850X3Dを搭載している点だ。Ryzen 7 9850X3Dは、8コア/16スレッドのCPUで、ベースクロックは4.7GHzながら最大ブーストクロックは5.6GHzを誇る。下位モデルのRyzen 7 9800X3Dと同じコア/スレッド数ながらも、最大ブーストクロックが400MHzも引き上げられた形だ。なお、L3キャッシュは96MBで、これはRyzen 7 9800X3Dと同容量だ。
Ryzen 7 9850X3DのTDPは120W。こちらもRyzen 7 9800X3Dと同じで、発熱は比較的抑えられている。そこで、ZEFT R67CTではCPUクーラーに簡易水冷タイプではなく空冷タイプのNoctua製「NH-U12A」を採用。NH-U12Aはサイドフロー型のCPUクーラーで、ヒートシンクを120mm角ファンで挟み込む構造だ。冷却性能と静音性の両方で定評があり、ゲームに没頭したい人にとってはありがたいモデルだ。
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