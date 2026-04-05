AMDのRyzen 9000X3Dシリーズは、ゲーミング用途では鉄板のCPUだ。「Ryzen 7 9800X3D」はその中でも圧倒的人気を誇るため、その上位モデルとして新たに登場した「Ryzen 7 9850X3D」にも注目が集まっている。

今回紹介するパソコンショップSEVENの静音ゲーミングPC「ZEFT R67CT」は、そのRyzen 7 9850X3Dを採用したモデルだ。試用機をお借りできたので詳しく見ていこう。

ZEFT R67CTの主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 9850X3D」（8コア/16スレッド、最大5.6GHz） CPUクーラー Noctua「NH-U12A」（空冷、120mmファン、サイドフロー） マザーボード GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX） メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5600 ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E」

（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオカード GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4 PCケース Fractal Design「Pop XL Silent Solid FD-C-POS1X-01」

（E-ATX、フルタワー） PCケースファン 前面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm）×2、天面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm）×2、背面：Noctua「NF-A14-PWM」（140mm） 電源ユニット SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS GOLD） OS Microsoft「Windows 11 Home」 サイズ 230（W）×522（D）×520（H）mm 直販価格 68万9480円

ゲーミング最強CPUのRyzen 7 9850X3Dを標準搭載

冒頭でも触れたとおり、ZEFT R67CTの最大の特徴は、CPUにRyzen 7 9850X3Dを搭載している点だ。Ryzen 7 9850X3Dは、8コア/16スレッドのCPUで、ベースクロックは4.7GHzながら最大ブーストクロックは5.6GHzを誇る。下位モデルのRyzen 7 9800X3Dと同じコア/スレッド数ながらも、最大ブーストクロックが400MHzも引き上げられた形だ。なお、L3キャッシュは96MBで、これはRyzen 7 9800X3Dと同容量だ。

Ryzen 7 9850X3DのTDPは120W。こちらもRyzen 7 9800X3Dと同じで、発熱は比較的抑えられている。そこで、ZEFT R67CTではCPUクーラーに簡易水冷タイプではなく空冷タイプのNoctua製「NH-U12A」を採用。NH-U12Aはサイドフロー型のCPUクーラーで、ヒートシンクを120mm角ファンで挟み込む構造だ。冷却性能と静音性の両方で定評があり、ゲームに没頭したい人にとってはありがたいモデルだ。