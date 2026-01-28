ポケモンは1月28日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて「バレンタイン2026」キャンペーンの告知を行った。2月9日より開始する。

今回のイベントでは、新ポケモンの「アブリー」「アブリボン」（フェアリー）が登場。デザート・ドリンクの新レシピも追加されるとあり、食材「あまいミツ」をたくさん持ってくる子ではないかとウワサされている。

なお、新レシピの材料は「ピュアなオイル」「リラックスカカオ」「ワカクサコーン」「あまいミツ」と早くも公開。イベント中はこれらを持ってくる一部のポケモンがピックアップされるという。

ユーザーからは「約2年ぶりのフェアリー」「好きなポケモンありがとうございます！」「どんな寝顔か楽しみ♪」「デザート食材セレクトの気配」「それぞれの担当ポケモン用意せねば…」「うちの最強フシギバナちゃん越えてくるか？（ミツ担当）」など、純粋に楽しみにする声や、新レシピに向けた攻略的な動きを始めている声などが寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。