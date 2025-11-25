「ポケモンスリープ」デリバード調整 アメがもらえるスキル「プレゼント」獲得
ポケモンは11月24日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて11月26日13時30分よりアップデートメンテナンスをすると告知した。そのなかで、デリバードのスキルを変更することが話題を呼んでいる。
【予告】Ver.3.1.0 アップデートのお知らせ
アプリのアップデートを行います。
合わせて下記日時よりメンテナンスを行います。
開始日時：2025/11/26 (水) 13:30
終了日時：2025/11/26 (水) 18:00（予定）
アップデートの内容は、デリバードのメインスキルを「食材ゲットS」から「プレゼント（食材ゲットS）」に変更すること、およびニュームーンデーで特別ピックアップのポケモンが出現する場合、出会えるポケモンが1匹増えるようにすることの2点となる。
新たな固有スキル「プレゼント（食材ゲットS）」は、ランダムで食材を複数個ゲットし、ときどき食材に加えてチームのポケモンのアメをゲットするようになるとのこと。アメを増やす効果は貴重で、じつにデリバードらしい調整と言える。
ユーザーからは「デリバードがついにプレゼントを届けるサンタに!?」「可能性が広がるのはいいこと」「ウチのデリバードちゃん、さらに強くなるの!?」など、驚きの声が寄せられている。
いっぽう、「ゲットする食材の数はこれまでより少なくなりますが、メインスキル発生確率が高くなります」という一文を受け、「デリバードは食材タイプだからな…」「スキル寄りの個体は逃がしてるって」「そもそもデリバードの厳選が絶望的過ぎる件」など、求めていた変更ではないという意見もあった。
・メンテナンス＆アップデートVer.3.1.0予告
https://www.pokemonsleep.net/news/333335393234353036383138323438373035/
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
