ポケモンは11月24日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて11月26日13時30分よりアップデートメンテナンスをすると告知した。そのなかで、デリバードのスキルを変更することが話題を呼んでいる。

アップデートの内容は、デリバードのメインスキルを「食材ゲットS」から「プレゼント（食材ゲットS）」に変更すること、およびニュームーンデーで特別ピックアップのポケモンが出現する場合、出会えるポケモンが1匹増えるようにすることの2点となる。

新たな固有スキル「プレゼント（食材ゲットS）」は、ランダムで食材を複数個ゲットし、ときどき食材に加えてチームのポケモンのアメをゲットするようになるとのこと。アメを増やす効果は貴重で、じつにデリバードらしい調整と言える。

ユーザーからは「デリバードがついにプレゼントを届けるサンタに!?」「可能性が広がるのはいいこと」「ウチのデリバードちゃん、さらに強くなるの!?」など、驚きの声が寄せられている。

いっぽう、「ゲットする食材の数はこれまでより少なくなりますが、メインスキル発生確率が高くなります」という一文を受け、「デリバードは食材タイプだからな…」「スキル寄りの個体は逃がしてるって」「そもそもデリバードの厳選が絶望的過ぎる件」など、求めていた変更ではないという意見もあった。

・メンテナンス＆アップデートVer.3.1.0予告

https://www.pokemonsleep.net/news/333335393234353036383138323438373035/

