「ポケモンレジェンズ Z-A」ランクバトルシーズン6開催 目玉報酬は「ラグラージナイト」
ポケモンは1月29日より、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）においてランクバトルの「シーズン6」を開催。期間は2月19日までとなる。
今回の報酬では、通常のプレイでは入手できないラグラージナイト（ラグラージをメガシンカするアイテム）が手に入る。Sランク到達が条件だ。
そのほか、ゲッコウガナイト、マフォクシナイト、ブリガロナイト、セグレイブナイト、ジュカインナイトがＹ〜Ｕランクのランクアップ報酬として再登場。これらをまだ獲得していない場合は、少しランクバトルを遊ぶだけで手に入るので、挑戦してみてはいかがだろうか。
なお、使用できるポケモンはレギュレーションで定められており、いわゆる「伝説のポケモン」に相当するものは1匹だけ参加できるようになっている（例：図鑑No.228ゼルネアスなど）。
・シーズン6開催中！ラグラージナイトを手に入れよう！
https://plza-news.pokemon-home.com/ja/page/21.html
【ゲーム情報】
タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年10月16日）
価格：
パッケージ版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円
ダウンロード版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円
アップグレードパス：1000円
CERO：A（全年齢対象）
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」
配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日
価格：3000円
※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。
©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。