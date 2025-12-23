「ポケスリ」ホリデータマザラシが「可愛すぎる」と話題に トゲデマル・アルクジラも新登場
ポケモンは12月22日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて「ホリデー2025：ダブルゆめのかけらリサーチ」を開催した。期間は12月29日まで。
クリスマスの季節イベントとして、こおりタイプやはがねタイプのポケモンが活躍する。新ポケモンとして「トゲデマル」「アルクジラ」「ハルクジラ」が登場しているほか、ホリデーリースをかけた「タマザラシ」と出会えることも。
ユーザーの間ではとくに「タマザラシ」に注目が集まっており、「可愛すぎる！」「やばいのキター！（色違い）」「尊死」など、ホリデータマザラシの愛らしさにノックアウトされた人が続出している。
また、能力的にもタマザラシが注目されている。スキルとくいで、メインスキルが「料理チャンスS」。これは料理の大成功率をアップさせる効果を持ち、現在のポケスリ界隈でとても強力とされているものだ。同スキルを持つ「デデンネ」は捕獲するのが大変なので、厳選しやすいのもポイント。
また、ホリデータマザラシはトドグラーなどに進化できない個体のため、おてつだい時間が最初から短めに設定されているのもありがたい。
ぜひこのホリデー期間にしか出現しないタマザラシと出会えたら、優先的に捕獲しておこう。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。