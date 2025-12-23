ポケモンは12月22日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて「ホリデー2025：ダブルゆめのかけらリサーチ」を開催した。期間は12月29日まで。

クリスマスの季節イベントとして、こおりタイプやはがねタイプのポケモンが活躍する。新ポケモンとして「トゲデマル」「アルクジラ」「ハルクジラ」が登場しているほか、ホリデーリースをかけた「タマザラシ」と出会えることも。

ユーザーの間ではとくに「タマザラシ」に注目が集まっており、「可愛すぎる！」「やばいのキター！（色違い）」「尊死」など、ホリデータマザラシの愛らしさにノックアウトされた人が続出している。

また、能力的にもタマザラシが注目されている。スキルとくいで、メインスキルが「料理チャンスS」。これは料理の大成功率をアップさせる効果を持ち、現在のポケスリ界隈でとても強力とされているものだ。同スキルを持つ「デデンネ」は捕獲するのが大変なので、厳選しやすいのもポイント。

また、ホリデータマザラシはトドグラーなどに進化できない個体のため、おてつだい時間が最初から短めに設定されているのもありがたい。

ぜひこのホリデー期間にしか出現しないタマザラシと出会えたら、優先的に捕獲しておこう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。