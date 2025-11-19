ポケモンは11月19日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて新ポケモン「ミカルゲ」の実装を予告した。108の魂を持つ「ふういんポケモン」である。

これは、12月1日より始まる「デカ盛り！料理ウィーク vol.2」イベントと合わせて実装される。

本作におけるミカルゲのタイプは「あく」で、睡眠タイプは「うとうと」。出現するフィールドは「ワカクサ本島／ウノハナ雪原／ラピスラズリ湖畔／アンバー渓谷／ワカクサ本島 EX」となっている。得意タイプは不明だが、同時開催のイベントに合わせて「食材とくい」と予想されている。

この発表にユーザーは「最推しポケモンきたー！」「おおお楽しみ！」「おんみょーん」「こうして見ると可愛いな」「寝顔で癒される予感…」と大盛り上がり。いっぽう「無進化だからフレンドポイントは16ゲージか…？」「これは沼る気配……！」など、今からゲットできるか戦々恐々としているユーザーの声も。

実装は12月1日と約2週間後。少しでもポケサブレを温存するなど、戦略的に眠ろう。

・【新登場】ミカルゲ

https://www.pokemonsleep.net/news/333334383431393038333232383933383235/

・【キャンペーン】「デカ盛り！料理ウィーク vol.2」

https://www.pokemonsleep.net/news/333334383432323435393232343232373835/

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

