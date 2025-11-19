「ポケモンスリープ」ミカルゲ登場、12月1日から 108の魂を持つふういんポケモン 「おんみょーん」「最推しポケモンきたー！」
ポケモンは11月19日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて新ポケモン「ミカルゲ」の実装を予告した。108の魂を持つ「ふういんポケモン」である。
これは、12月1日より始まる「デカ盛り！料理ウィーク vol.2」イベントと合わせて実装される。
本作におけるミカルゲのタイプは「あく」で、睡眠タイプは「うとうと」。出現するフィールドは「ワカクサ本島／ウノハナ雪原／ラピスラズリ湖畔／アンバー渓谷／ワカクサ本島 EX」となっている。得意タイプは不明だが、同時開催のイベントに合わせて「食材とくい」と予想されている。
この発表にユーザーは「最推しポケモンきたー！」「おおお楽しみ！」「おんみょーん」「こうして見ると可愛いな」「寝顔で癒される予感…」と大盛り上がり。いっぽう「無進化だからフレンドポイントは16ゲージか…？」「これは沼る気配……！」など、今からゲットできるか戦々恐々としているユーザーの声も。
実装は12月1日と約2週間後。少しでもポケサブレを温存するなど、戦略的に眠ろう。
・【新登場】ミカルゲ
https://www.pokemonsleep.net/news/333334383431393038333232383933383235/
・【キャンペーン】「デカ盛り！料理ウィーク vol.2」
https://www.pokemonsleep.net/news/333334383432323435393232343232373835/
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。