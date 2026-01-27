『CODE VEIN II』は本日1月27日と28日、『仁王３』は2月4日と5日に配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は1月27日、日本国内に向けて、PlayStationをもっと楽しむトーク番組 PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」を、PlayStation公式YouTubeチャンネルにて公開。

本日2026年1月27日と1月28日に『CODE VEIN II』を、来週2月4日と2月5日に『仁王３』を2週続けて配信すると発表。両タイトルの魅力をあますところなく紹介するので、お見逃しなく。

■2026年1月27日と28日はPlayStation 5用ソフトウェア『CODE VEIN II』！

バンダイナムコエンターテインメント飯塚啓太プロデューサーとバンダイナムコスタジオ吉村広ディレクターをゲストに迎え、ドラマティックアクションPRG『CODE VEIN II』を紹介。

1月27日15時公開のVol.1では、英雄と呼ばれる吸血鬼たちが生きる100年前と現在とを行き来する壮大なストーリー、豪華声優陣によるキャラクター、こだわりのキャラクターカスタマイズ、術式やバディキャラクターを駆使する多彩なバトルシステムなど本作の魅力を紹介する。

1月28日15時公開予定のVol.2では、ゲーム開発者が送り込むド迫力のボスたちにMC岸さんが挑戦。歯ごたえのあるバトルと、魂を揺さぶるドラマティックシナリオをお見逃しなく。

▼禁断の歴史干渉に挑む吸血鬼ハンターの物語『CODE VEIN II』Vol.1 ❘ PLAY! PLAY! PLAY!

■2026年2月4日と5日はPlayStation 5用ソフトウェア『仁王３』！

コーエーテクモゲームス 安田文彦ゼネラルプロデューサーと柴田剛平プロデューサーをゲストに迎え、ダーク戦国アクションRPGシリーズの最新作『仁王３』を紹介。

2月4日15時公開予定のVol.1では、オープンフィールドとなり、さらにマルチプレイの楽しみが増した本作を実際に3人でプレイしつつ、「サムライ」「ニンジャ」の二つのバトルスタイルなどの新要素を紹介する。

2月5日15時公開予定のVol.2では、3人マルチプレイで楽しくトークをしながら「地獄」巡り。3人のチームワークが高まったところで、「地獄」のボス「蛇骨婆」に挑戦する。結果は撃破か……落命か……!?

▼配信チャンネル

https://www.youtube.com/@PlayStationJapan

※配信URLは公開後に「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトもしくはプレイステーション公式X（Twitter）にてご案内いたします。

■アンケートキャンペーン

それぞれの番組視聴後にアンケートに答えた人の中から、抽選で計20名に、PlayStation Storeで1100円相当の買い物ができる「プレイステーションストアチケット」のコードをプレゼント。

アンケートは、「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにてPlayStationのアカウントでログインの上、回答しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：CODE VEIN II

ジャンル：ドラマティック探索アクションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2026年1月29日予定

価格：

通常版：8910円（パッケージ版／ダウンロード版）

限定版：1万5180円（パッケージ版）

デラックスエディション：1万1550円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万2650円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

タイトル：仁王３

ジャンル：ジャンル入る

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2026年2月6日予定

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万6280円（パッケージ版）

Digital Deluxe Edition：1万5180円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

CODE VEIN™II & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※「PS」「PlayStation」および「プレイステーション」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのおか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。