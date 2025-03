ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は3月3日、PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」の特別イベントとしてPlayStation 5のタイトルを試遊できる催しを大阪市中央区のなんばCITYにて開催すると発表。開催日時は、2025年3月15日11時~19時まで。

会場は1日約80万人が行き交い大阪を代表する一大ターミナルであるなんば駅に直結する、なんばCITY ガレリアコート。試遊できるタイトルは『アストロボット』『グランツーリスモ7』『はじめてのグランツーリスモ』『モンスターハンターワイルズ』の予定だ(試遊は先着順となり事前予約受付などはなし)。

なお、『グランツーリスモ7』はPlayStation 5 Proでの体験となる。試遊者にはPlayStation 30周年特製トランプを、来場者にはPlayStationオリジナル アクリルキーホルダーとPlayStation 30周年特製ステッカーを用意。大阪近郊に住んでいる人は、立ち寄ってみてはいかがだろうか。

■ノベルティ

*先着順配布、なくなり次第終了となります。

【PLAY! PLAY! PLAY! PlayStation 5 大阪試遊イベント概要】

日時:2025年3月15日11時~19時

場所:なんばCITY 本館B1F ガレリアコート

〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60

アクセス:南海電鉄「なんば駅」下車すぐ

地下鉄御堂筋線・千日前線「なんば駅」下車

【ゲーム情報】

タイトル:アストロボット

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Team ASOBI

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年9月6日)

価格:

通常版:7980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックス版:8980円(ダウンロード)

CERO:A(全年齢対象)

タイトル:グランツーリスモ7

ジャンル:リアルドライビングシミュレーター

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PlayStation 4 Pro

発売日:発売中(2022年3月4日)

価格:

・PS5版スタンダードエディション:8690円(パッケージ/ダウンロード)

・PS4版スタンダードエディション:7590円(パッケージ/ダウンロード)

・25周年アニバーサリーデジタルデラックスエディション:1万890円(ダウンロード)

CERO:A(全年齢対象)

タイトル:はじめてのグランツーリスモ

ジャンル:リアルドライビングシミュレーター

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlaySattion 4

※PlayStation VR2対応

配信日:配信中(2024年12月6日)

価格:無料

CERO:A(全年齢対象)

タイトル:モンスターハンターワイルズ

ジャンル:ハンティングアクションゲーム

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日:発売中(2025年2月28日)

価格:

通常版:9990円(パッケージ)/9900円(ダウンロード)

デラックスエディション:1万1900円(ダウンロード)

プレミアムデラックスエディション:1万3900円(ダウンロード)

プレイ人数:1人(オンライン:1~4人) ※クロスプレイ対応

CERO:C(15歳以上対象)