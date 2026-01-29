バンダイナムコエンターテインメントは1月29日、PlayStation 5／Xbox Series X|Sにてドラマティック探索アクションRPG『CODE VEIN II』を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8910円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。なお、1月30日にはPC（Steam）版も配信する。

発売を記念して、公式X（@CODE_VEIN）にて板倉耕一氏（アートディレクター）によるカウントダウンイラストを公開中。こちらもあわせてチェックしよう。

■配信者による先行プレイ映像公開！

発売に先駆けて『CODE VEIN II』のプレイ動画を各チャンネルにて公開中。発売日である本日は、前作『CODE VEIN』もクリアまでプレイしているヴイアライブ所属の灯里愛夏さんが本作にも挑戦している。

※中にはネタバレを含む場合がありますのでご視聴の際はご注意ください。

※ストーリー本編が気になる方は発売後にご覧ください。

●灯里愛夏＠ヴイアラ配信チャンネル

2026年1月29日20時～配信予定 配信URL：https://www.youtube.com/live/6nYCSv2I9bU?si=MDqXVv_fm5tIXFe7

【先行プレイアーカイブ公開中！】

ホロライブ所属白銀ノエル：https://www.youtube.com/live/kpxgFnoVSu0?si=jdLz70BrbZ_chV6U

PlayStationをもっと楽しむトーク番組PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」

第1回：https://t.co/jE8hQw0tEF

第2回：https://youtu.be/29xQg0tzlsg?si=vlnqbdIP6gYIieb_

【ゲーム情報】

タイトル：CODE VEIN II

ジャンル：ドラマティック探索アクションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年1月29日） ※Steam版は1月30日

価格：

通常版：8910円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万1550円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万2650円（ダウンロード版）

※Deluxe Edition／Ultimate Editiomはアーリーアクセス権が付き1月27日よりプレイ可能。

CERO：D（17歳以上対象）

CODE VEIN II & ©Bandai Namco Entertainment Inc

※画面は開発中のものです。

“PlayStation”および“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

STEAM およびSTEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

※インフォメーションの情報は、1月29日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。