本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年1月17日～1月23日）は、2026年の日本における「セキュリティの重要論点」、働く人の「労働時間の規制緩和」検討指示に対する意識や労働／残業時間の実態、ETL/データ・プレパレーションの国内市場動向、“家庭用ゲーム機離れ”と“クラウドゲームシフト”が進む世界ゲーム市場の動き、フリーランスクリエイターの生成AIに対する問題意識についてのデータを紹介します。

ガートナーがまとめた、2026年に押さえておくべき9つの「日本のセキュリティ重要論点」。たとえば「新たなセキュリティ・ガバナンス」は、クラウド、AI、サードパーティ／サプライチェーン、サイバー・フィジカルなど新たなリスクへの対応には、従来のガバナンスでは限界があるとし、人材育成と戦略の再構築が急務、としている。

⇒ ガートナージャパン バイスプレジデント チームマネージャーの礒田優一氏は、日々変化するサイバーセキュリティ領域で、場当たり的な対応をただ続けるだけでは、いつか疲弊してしまうとコメント。「未来の価値創造のための戦略を設計する必要がある」と提言しています。

高市首相による「労働時間規制緩和」検討指示を受け、転職サイト「エン転職」ユーザーに、労働時間と残業についての意識／実態を調査した。労働時間規制緩和の検討指示について、認知度は72％に達し、57％が肯定的に評価（とても良い18％、良い39％）。肯定する理由は「労働時間の希望を実現しやすくなる」（57％）、「収入の増加が目指せる」（53％）など。ただし、フルタイム勤務の正社員に労働時間についての希望をたずねたところ、「現状維持」47％、「減らしたい」38％が多く、「増やしたい」は13％にとどまった。

⇒ 労働時間の規制緩和検討については、肯定的評価が過半数である一方、労働者側での現実のニーズとしては「限定的」と言えそうです。また、1カ月あたりの残業時間が「過労死ライン（月80時間）」を超えている回答者が3％、「残業代が規定どおり支払われていない」が23％という気になる結果も。