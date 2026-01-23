コーエーテクモゲームスは1月22日より、PC（DMM GAMES／Steam）向けバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、新SSR水着「ブラック・キュリオシティ」が登場するトレンドコーデガチャを開始。また、「魅惑の実験キャンペーン」も開始している。開催期間は、ともに2026年2月6日11時59分まで。

以下では、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介しよう。

▼【DOAXVV】ドキドキ♥実験タイム 新水着「ブラック・キュリオシティ」PV

■「魅惑の実験キャンペーン」概要

期間限定キャンペーンとして以下を開催中。開催期間は、2026年2月6日11時59分まで。

●なつかしコーデガチャが最大140連無料！

過去に登場した15人の女の子のSSR水着「旗袍・青龍」「旗袍・白虎」「旗袍・玄武」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催している（最大14日間）。

●イベントを遊んで『小道具「試験管」 観察する』をゲット！

新イベント「ドキドキ♥実験タイム」が開始。イベント前半・後半それぞれで開催される宝箱たたきや、「トレンドコーデガチャ」のおまけなどで入手できる「アヤシイ試験管コイン」を集めて、『小道具「試験管」 観察する』を手に入れよう。

●「宝箱たたきEX」で豪華報酬をゲット！

イベントで集めた宝箱を女の子に渡して宝箱たたきに挑戦！ 「プラチナ宝箱EX」を渡して「宝箱たたきEX」に挑戦すれば、潜在能力の研磨に使用する「ぴかぴか磨きクロス」や「磨きクロス」獲得のチャンスも。

●ロッククライミングイベント開催！ 潜在能力強化のチャンス！

2026年1月29日メンテナンス後から開催のイベント後半では、集めたイベント限定アイテムを使って「ロッククライミング」に挑戦しよう。最後まで登り切ると、女の子の「潜在能力」がレベルアップする。

■「トレンドコーデガチャ」概要

女の子10人のSSR水着「ブラック・キュリオシティ」が、前半・後半それぞれ5人ずつのガチャで登場する。開催期間は、前半は2026年1月29日11時59分まで。後半は2026年1月29日メンテナンス後～2月6日11時59分までとなる。

本ガチャでは、登場するSSR水着は「ブラック・キュリオシティ」のみとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「ブラック・キュリオシティ」1着を確定で入手できる。

SSR水着「ブラック・キュリオシティ」は、帽子のオン／オフが可能だ。

※SSR水着「ブラック・キュリオシティ」と女の子の組みあわせは、ゲーム内の「ガチャ詳細」をご確認ください。

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

※前半と後半でガチャのステップ数は共有されません。

■「なつかしコーデガチャ」概要

過去に登場した15人の女の子のSSR水着「旗袍・青龍」「旗袍・白虎」「旗袍・玄武」が、2つのなつかしコーデガチャで再登場。開催期間は、2026年2月6日11時59分まで。

本ガチャでは、登場するSSR水着は「旗袍・青龍」「旗袍・白虎」「旗袍・玄武」のいずれかとなり、SSRの出現確率は3.3％となっている。さらに、ステップ8／8の有償Vストーン限定の10連ガチャでは、登場するSSR水着のいずれか1着を確定で入手できる。

※各SSR水着と女の子の組みあわせは、ゲーム内の「ガチャ詳細」をご確認ください。

※ステップ8／8の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ1/8に戻ります。

※ステップ8／8の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ8／8を継続します。

※ステップ数はなつかしコーデガチャ①と②で共有されます。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

