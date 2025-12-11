コーエーテクモゲームスは12月11日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、新SSR水着「シエル・フロスト」が登場するトレンドコーデガチャを開始した。

また、「雪降るクリスマスキャンペーン」も開催している。開催期間は、ともに2025年12月25日11時59分まで。

●新クリスマスコーデ「シエル・フロスト」PV

■「雪降るクリスマスキャンペーン」概要

期間限定キャンペーンとして以下を開催している。開催期間は、2025年12月25日11時59分まで。

●トレンドコーデガチャが最大70連無料！

新SSR水着「シエル・フロスト」が、7種類のトレンドコーデガチャで登場。期間中、トレンドコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催する（最大7日間）。

●イベントを遊んで大道具「大きなプレゼントボックス」をゲット！

新イベント「雪降る聖夜のプレゼント」が開始。「クリスマス宝箱EX（プラチナ）」を使用した宝箱たたきやトレンドコーデガチャのおまけなどで入手できる「聖夜のプレゼントコイン」を集めて、新規追加の『大道具「大きなプレゼントボックス」うきうきで座る』を手に入れよう。

■「トレンドコーデガチャ」概要

女の子31人のSSR水着「シエル・フロスト」が7種類のガチャで登場。登場するSSR水着は「シエル・フロスト」のみとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「シエル・フロスト」1着を確定で入手できる。開催期間は、2025年12月25日11時59分まで。

●8着下取りで招待済みの女の子の「シエル・フロスト」をゲット！

期間中、SSR水着「シエル・フロスト」1着を下取りに出すと、「リメイクコーデコイン」を25枚入手できる。「リメイクコーデコイン」200枚（8着分）と交換で、招待済みの女の子のSSR水着「シエル・フロスト」1着を入手可能だ。

●有償Vストーン限定の10連ガチャのおまけで、専用のスキル覚醒ジェムをゲット！

有償Vストーン限定の10連ガチャを利用することで、「ジェムトレードコイン」を10枚入手できる。「ジェムトレードコイン」30枚で、SSR水着「シエル・フロスト」に使用できるスキル覚醒ジェム1個と交換可能だ。

■最大覚醒で「永遠のきらめく天然石」をゲット！

SSR「シエル・フロスト」の最大覚醒を条件としたミッションを達成すると、1着につきプレゼントアイテム「永遠のきらめく天然石」を2個入手できる（3着最大覚醒で最大6個まで入手可能）。

※SSR水着「シエル・フロスト」と女の子の組みあわせは、ゲーム内の「ガチャ詳細」をご確認ください。

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

※ステップ数はトレンドコーデガチャ①～⑦で共有されます。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。