コーエーテクモゲームスは1月16日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、「あずさ（CV：ブリドカット セーラ 恵美）」をトレンドコーデガチャに初めて追加。

また、「あずさ再登場記念キャンペーン」も開始した。こちらの期間は、2026年1月22日11時59分まで。

▼【DOAXVV】あずさ招待のチャンス！「テイクユアマーク」PV

■「あずさ再登場記念キャンペーン」概要

期間限定キャンペーンとして以下を開催している。キャンペーンの開催期間は、2026年1月22日11時59分まで。

●なつかしコーデガチャが最大60連無料！

過去に登場した5人の女の子のSSR水着「きらめきシーフォーム」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催する（最大6日間）。

■「トレンドコーデガチャ」概要

登場するSSR水着は以下の「テイクユアマーク」のみに。10連ガチャのステップ3／3では、SSRの出現確率が3.3％になる。開催期間は、2026年1月22日11時59分まで。

[ガチャ内容]

・SSR水着「テイクユアマーク（あずさ）」

・SSR水着「テイクユアマーク（かすみ）」

・SSR水着「テイクユアマーク（エリーゼ）」

●トレンドコーデを入手して大道具「屋外用シャワー」をゲット！

SSR水着「テイクユアマーク」の入手を条件としたミッションをクリアすると、入手した女の子専用の大道具「屋外用シャワー」を手に入れられる。

※ステップ3／3の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／3を継続します。

※ステップ3／3の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ1／3に戻ります。

■「なつかしコーデガチャ」概要

登場するSSR水着は「きらめきシーフォーム」のみに。10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「きらめきシーフォーム」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年1月22日11時59分まで。

[ガチャ内容]

・SSR水着「きらめきシーフォーム（あやね）」

・SSR水着「きらめきシーフォーム（エレナ）」

・SSR水着「きらめきシーフォーム（たまき）」

・SSR水着「きらめきシーフォーム（フィオナ）」

・SSR水着「きらめきシーフォーム（モニカ）」

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬等は、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。