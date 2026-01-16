「あずさ再登場記念キャンペーン」を開催！
「あずさ」を招待する大チャンス！『DOAXVV』のトレンドコーデガチャに初登場
コーエーテクモゲームスは1月16日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、「あずさ（CV：ブリドカット セーラ 恵美）」をトレンドコーデガチャに初めて追加。
また、「あずさ再登場記念キャンペーン」も開始した。こちらの期間は、2026年1月22日11時59分まで。
▼【DOAXVV】あずさ招待のチャンス！「テイクユアマーク」PV
■「あずさ再登場記念キャンペーン」概要
期間限定キャンペーンとして以下を開催している。キャンペーンの開催期間は、2026年1月22日11時59分まで。
●なつかしコーデガチャが最大60連無料！
過去に登場した5人の女の子のSSR水着「きらめきシーフォーム」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催する（最大6日間）。
■「トレンドコーデガチャ」概要
登場するSSR水着は以下の「テイクユアマーク」のみに。10連ガチャのステップ3／3では、SSRの出現確率が3.3％になる。開催期間は、2026年1月22日11時59分まで。
[ガチャ内容]
・SSR水着「テイクユアマーク（あずさ）」
・SSR水着「テイクユアマーク（かすみ）」
・SSR水着「テイクユアマーク（エリーゼ）」
●トレンドコーデを入手して大道具「屋外用シャワー」をゲット！
SSR水着「テイクユアマーク」の入手を条件としたミッションをクリアすると、入手した女の子専用の大道具「屋外用シャワー」を手に入れられる。
※ステップ3／3の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／3を継続します。
※ステップ3／3の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ1／3に戻ります。
■「なつかしコーデガチャ」概要
登場するSSR水着は「きらめきシーフォーム」のみに。10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「きらめきシーフォーム」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年1月22日11時59分まで。
[ガチャ内容]
・SSR水着「きらめきシーフォーム（あやね）」
・SSR水着「きらめきシーフォーム（エレナ）」
・SSR水着「きらめきシーフォーム（たまき）」
・SSR水着「きらめきシーフォーム（フィオナ）」
・SSR水着「きらめきシーフォーム（モニカ）」
※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。
※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。
※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。
※各種水着、イベント、報酬等は、今後再提供する場合があります。
※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）
ジャンル：スポーツ／バカンス
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
CERO：D（17歳以上対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。