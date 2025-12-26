コーエーテクモゲームスは12月25日より、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、さゆりの「トゥルーカラーコーデ」が登場したと発表。それにあわせてガチャを実施している。

▼トゥルーカラーアップデート「さゆり」紹介PV

「トゥルーカラーコーデガチャ」では、「さゆり」専用水着の提供割合がアップしている。また、有償Vストーンによる10連ガチャのおまけとして「さゆりパレット」10個を入手可能だ。ガチャの開催期間は、2026年1月9日11時59分まで。

・SSR水着「ブルーミング・リリィ（さゆり）」

「ブルーミング・リリィ（さゆり）」は、アレンジメニューで「ラップドレス」の3パターンの切り替えが可能。また、水着のインナー部分が黒、白の2色の色替えに対応した水着となっている。

●ガチャのおまけで「ヴィーナスボード」の新ルート開放！

初回有償10連ガチャのおまけとして「トゥルーハートキー（さゆり）」を入手可能。さゆりのヴィーナスボードで使用することで、新しいルートが開放される。

●「ブルーミング・リリィ（さゆり）」入手で2種類のヴィーナスボイスやポーズカード、演出が開放！

「ブルーミング・リリィ（さゆり）」の入手を条件としたミッションを達成することで、2種類のヴィーナスボイス『ヴィーナスボイス「オーナーくん♥」（さゆり）』『ヴィーナスボイス「あなた♥」（さゆり）』や『ポーズカード「想いを……全部」（さゆり）』『TC勝利演出「さゆり」オーナーくん♥』が開放される。

※さゆり専用水着は期間限定の水着となります。

※「さゆりパレット」と「ブルーミング・リリィ（さゆり）」を交換できる回数は、本ガチャでの1回のみとなります。

※「さゆりパレット」の詳細はお知らせにてご確認ください。

※トゥルーカラーコーデガチャは、有償Vストーンによる１０連ガチャのみとなります。

■「さゆり トゥルーカラーアップデート」概要

さゆりのトゥルーカラーアップデートは以下のとおり。

●ヴィーナスボードに新ルート追加！ パネル開放で新エピソードをゲット！

さゆりのヴィーナスボードに新たなルートが追加される。新ルートではパネル開放の報酬として、さゆりの特別な新エピソードや新グラビアを入手可能だ。

●さゆりのヴィーナスショップに新髪型と2種類の表情カードを追加！

さゆりの新髪型「アシメボブ」、2種類の表情カード『表情カード「特別な笑顔」（さゆり）』『表情カード「特別な照れ顔」（さゆり）』をさゆりのヴィーナスショップに追加。「ヴィーナスコイン」を集めてゲットしよう。

●さゆりの新規演出や新録ボイスが追加！

バレーの試合中などでのさゆりの各種演出が追加されている。さらに、ホーム画面中などでのさゆりの新録ボイスも追加。アップデートされたさゆりの真の魅力を楽しもう。

※ヴィーナスボードの新ルートを開放するには、「トゥルーカラーコーデガチャ（さゆり）」の初回有償10連ガチャのおまけとして入手できる「トゥルーハートキー（さゆり）」が必要となります。

※開放される新ルートのパネルではさゆりの親愛度は上昇いたしません。

※ヴィーナスボードの一部パネルの開放にはさゆりの女の子レベルが必要となるものがございます。

■「さゆり トゥルーカラーコーデ登場記念キャンペーン」を開催中

期間限定キャンペーンとして以下を開催。開催期間は、2026年1月9日11時59分まで。

●「SSR水着2着」「無償Vストーン×5000個」など豪華ログインボーナスをゲット！

公式生放送報酬として、「SSR確定ガチャチケット(2025年12月号)」「SSR確定ガチャチケット」「無償Vストーン×5000個」を受け取れる期間限定ログインボーナスを開催。

●毎日ログインで「おみくじ」に挑戦！ 最大1万Vストーンをゲットするチャンス

期間中1日1回（最大7日間）、無償Vストーンが当たる「銀のみくじ棒2026」「金のみくじ棒2026」がもらえるログインボーナスを開催。

●ログインボーナスで「スキル覚醒ジェム（さゆり）」や豪華アイテムをゲット！

期間限定ログインボーナスを開催。7日間ログインすると「ヴィーナスギフト」を最大20個、「スキル覚醒ジェム（さゆり）」と「SSR確定ウィークリーガチャチケット」を最大1個ずつ入手できる。

●なつかしコーデガチャが最大140連無料！

過去に登場したSSR水着「オービット・アンタレス」「オービット・シリウス」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催している（最大14日間）。

●パネルミッションクリアで「特上お寿司」をゲット！

期間限定のパネルミッションを達成すると、「特上お寿司」を1個入手できる。

■ヒトミやしずく、れいかのSSR水着「暁光の錦」が手に入る「トレンドコーデガチャ」を実施中

登場するSSR水着は以下の「暁光の錦」のみに。10連ガチャのステップ3／3では、SSRの出現確率が3.3％になる。開催期間は、2026年1月2日11時59分まで。

[ガチャ内容]

・SSR水着「暁光の錦(ヒトミ)」

・SSR水着「暁光の錦(しずく)」

・SSR水着「暁光の錦(れいか)」

※ステップ3／3の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／3を継続します。

※ステップ3／3の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ1／3に戻ります。

■SSR水着「オービット・アンタレス」と「オービット・シリウス」が手に入る「なつかしコーデガチャ」を実施

過去に登場した10人の女の子のSSR水着「オービット・アンタレス」「オービット・シリウス」が2種類のガチャで登場。開催期間は、2026年1月9日11時59分まで。

登場するSSR水着は「オービット・アンタレス」「オービット・シリウス」のみとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「オービット・アンタレス」または「オービット・シリウス」1着を確定で入手できる。

※SSR水着「オービット・アンタレス」「オービット・シリウス」と女の子の組みあわせは、ゲーム内各ガチャの「ガチャ詳細」をご確認ください。

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

※ステップ数はなつかしコーデガチャ①～②で共有されます。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。