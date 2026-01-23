SNKは1月22日、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』において、Season 2の始動と同時に、本編＋Season Pass 1・Season Pass 2を収録した『餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition』の配信を開始した。

さらに、Season Pass 2の幕開けを飾るDLCキャラクター「キム・ジェイフン」の配信を開始し、今後も継続的なアップデートを実施していくという。

本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）。『Legend Edition』の価格は、6490円。「Season Pass 2」単体の価格は1980円だ。

ローンチトレーラーも配信しているので、あわせてチェックしよう。

▼餓狼伝説CotW｜Legend Edition ローンチトレーラー

https://youtu.be/0MQhFQb_g3Q

■『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』の人気キャラクター「キム・ジェイフン」が、27年の時を経て再登場！ キレのあるテコンドーで、Season 2の幕開けを飾る

前作『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』の人気キャラクター「キム・ジェイフン」が、27年の時を経て、シーズンパス2の最初のDLCキャラクターとして「餓狼伝説」シリーズに再登場する。

キム・ジェイフンは、父・キム・カッファン譲りのテコンドーをベースにした華麗な蹴り技を駆使する。スピードと連続攻撃で対戦相手を圧倒するその戦いぶりは、『餓狼伝説 City of the Wolves』ならではの操作感で存分に楽しめる。

キム・ジェイフン | Kim Jae Hoon

Voice Actor ：［日本語］土岐 隼一さん／［英語］Howard Wangさん

キム・カッファンの息子にして、彼の技を真面目に受け継いだ正義のテコンドー使い。日々真面目に鍛錬に励むキム・ジェイフンだが、兄の臨機応変な戦い方や父の圧倒的な実力を前に自分自身の戦い方とは何か、何をすれば父や兄のように戦えるのかを悩みKOFへと答えを求め参戦する。サウスタウンで"悪い事"するなかれ、正義のテコンドーの炎は悪を許さない。

▼「キム・ジェイフン」キャラクタートレーラー

日本語ボイス：https://youtu.be/PqCNes086RA

英語ボイス：https://youtu.be/qSOcibvhSuM

「キム・ジェイフン」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」と「EOST MODE」を追加。RPGモードである「EOST MODE」では、キム・ジェイフンの息抜きのために、キム・ドンファンの計らいでともにサウスタウンの「ウサギカフェ」へ向かうはずが、平穏とは程遠い戦いに巻き込まれていく物語が展開する。

また、「ARCADE MODE」では、自分自身の戦い方とは何か、父や兄のように戦うために何が必要なのかを模索し、KOFへと答えを求めて参戦するストーリーが描かれる。新たなキム・ジェイフンの魅力をぜひ楽しもう。

■ゲームバランスのフルチューンアップを実施！

Season 2では、プレイヤーのフィードバックをもとに、キャラクターのバランス調整に加え、各種バトルシステムの改良など、ゲームバランスのフルチューンアップを実施。各キャラクターの能力や特性を発揮した攻防戦が楽しめる。

▼Season 2の主な調整内容

パッチノート：https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/patchnotes/v1.7.2/

■賞金総額＄4,100,000のeスポーツ世界大会が開幕！

SNKが主催するeスポーツ世界大会「SNK World Championship 2026（SWC 2026）」が、Season 2にあわせて開幕。世界の頂点を競う熱い闘いが始まる。

▼SNK World Championship 2026大会情報

https://snkesports.com/article/swc-2026-everything-you-need-to-know

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition

ジャンル：対戦格闘

配信：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

配信日：配信中（2026年1月23日）

価格：6490円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

内容物：

●ゲーム本編

●シーズンパス1／シーズンパス2

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

発売：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

内容物：

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

DLCキャラクター「ケン」（配信中）

DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

DLCキャラクター「春麗」（配信中）

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（配信中）

【DLC情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2

配信日：配信中（2026年2月22日）

価格：1980円

内容：

●DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）

●DLCキャラクター「ナイトメアギース」（2026年2月配信予定）

●DLCキャラクター「ブルー・マリー」（2026年3月配信予定）

●DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（2026年4月配信予定）

●DLCキャラクター「？？？」（2026年5月配信予定）

●DLCキャラクター「？？？」（2026年6月配信予定）

※Season Pass 2のDLCキャラクターの配信時期は予告なく変更する場合があります。

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

※DLCキャラクター単体、Season Pass 1、ゲーム本編の個別販売はありません。

※ゲーム画面は開発中のものです。

