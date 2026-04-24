SNKは4月24日、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）］の1周年を記念して、新DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」を配信開始した。

あわせて、大張正己監督によるロングアニメーショントレーラーの公開、メジャーアップデートの実施、「餓狼伝説 City of the Wolves Standard Edition」の販売開始など、さまざまな展開を展開。

▼「ヴォルフガング・クラウザー」キャラクタートレーラー

日本語ボイス：https://youtu.be/nAJidxdWCnE

英語ボイス：https://youtu.be/rZEOlpfLkCM

●ヴォルフガング・クラウザー | WOLFGANG KRAUSER

声優 ［日本語］青山穣さん／［英語］Patrick Seitzさん

かつて闇の帝王と呼ばれ、裏社会を支配していた男。 ある大会で狼の伝説に負けて死んだと伝えられたが、それは彼の息子が流れた噂で実は生きていた。

時は流れ、帝王の息子はサウスタウンで格闘技大会を開く。 それをた帝王は復讐へと動くのであった。

■「ヴォルフガング・クラウザー」配信記念！

大張正己氏によるロングアニメーショントレーラーを公開！

世界的に活躍するアニメーター・大張正己氏が、本作の1およびクラウザー参戦を記念したスペシャルアニメーショントレーラーを制作。サウスタウンを舞台に、テリー・ボガード、アンディ・ボガード、ジョー・東の3人が、『帝王』ヴォルフガング・クラウザーに様子が描かれる。

迫力あふれるアクション、大張氏ならではのダイナミックな映像表現をぜひチェックしてみよう。

▼ロングアニメーショントレーラー

https://youtu.be/K99HWYqd7PM

●大張 正己（おおばり まさみ）氏について 広島県出身。スタジオG-1NEO代表監督。アニメーター、メカニカルデザイナー、監督として、数々の人気アニメーション作品に携わる。ダイナミックな作画や独自のデフォルメなど自身の演出スタイルを支持。 テレビアニメ「バトルファイターズ 餓狼伝説」シリーズでは、キャラクターデザインと総作画監督を、劇場版「餓狼伝説 -THE MOTION PICTURE-」では監督を担当。また『THE KING OF FIGHTERS XV』のスペシャルムービー、『餓狼伝説 City of the Wolves』のスペシャルミュージックビデオも制作。

■『餓狼伝説 City of the Wolves Standard Edition』が2980円の新価格で登場！

『餓狼伝説 City of the Wolves』が、よりお求めやすい新価格で登場。 「Standard Edition」では、DLCコンテンツを除くすべてのゲームモードおよびキャラクターをプレイ可能。

爽快なアクションを楽しめるバトルシステムや、1人用RPGモード「EOST」など、人初めてでも安心してプレイできる要素を多数搭載。今後『餓狼伝説 City of the Wolves』をプレイする人にもおすすめの内容となっている。

また、DLCキャラクター5体がセットになりましたシーズンパス1（アンディ・ボガード／ケン／ジョー・東／春麗／Mr.BIG）の単体販売も開始。新たな戦士たちとのバトルもぜひ楽しもう。

※シーズンパス1およびシーズンパス2は別売りとなります。

※シーズンパス1は1480円で販売中です。

■『餓狼伝説 City of the Wolves』楽曲サブスク配信決定！

『餓狼伝説 City of the Wolves』の楽曲が、各種サブスクリプションサービスにて配信されることが決定した。 テーマ曲「Chain Reaction」を含む全97曲を収録予定だ。 配信開始は2026年6月を予定。

■「餓狼伝説 City of the Wolves公開1周年記念番組」配信！ 公開映像をカラオケ紹介！

『餓狼伝説 City of the Wolves』の発売1周年を記念した特別番組を配信し、メジャーアップデートの詳細や1周年記念映像などの最新情報を発表した。番組内で公開された映像を、チェックしよう。

▼メジャーアップデートトレーラー

https://youtu.be/Mm1yZRMifcA

▼Wovles Destiny ストーリートレーラー

https://youtu.be/wApEEQW_K4g

▼1周年記念映像

https://youtu.be/WgtMquYByfE

▼「餓狼伝説 City of the Wolves公開1周年記念番組」アーカイブはこちら

https://youtu.be/avVBb8rOYqw

■『餓狼伝説 City of the Wolves』1周年記念！ 期間限定40％オフの1st Anniversaryセール開催中

『餓狼伝説 City of the Wolves』の1周年を記念し、『餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition』を対象とした期間限定40％オフの「1st Anniversary Sale」を開催中。

Season Pass 2では、『餓狼伝説』シリーズより「キム・ジェイフン」「ナイトメアギース」「ブルー・マリー」「ヴォルフガング・クラウザー」の4キャラクターに加え、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』よりケンシロウの参戦が決定している。

さらに後日発表予定のミステリーキャラクター1体を含む、全6キャラクターを毎月順次配信予定だ。

Season 2の展開にあわせて、本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2をまとめて楽しめる「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」が今なら3894円で提供している。ぜひこの機会に『餓狼伝説 City of the Wolves』で、新シーズンの盛り上がりを体感してみよう。

【1st Anniversary Sale 概要】

対象タイトル：『餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition』 デジタル版（Season Pass 1 + 2）

対象プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

価格（割引率）：

通常価格 6490円 ⇒ セール価格 3894円（40％オフ）

セール詳細ページ：https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/1st-anniv-sale

※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更される場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

発売：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

発売日：

SPECIAL EDITION：発売中（2025年4月24日）

Legend Edition：配信中（2026年1月23日）

Standard Edition：配信中（2026年4月24日）

価格：

Standard Edition：2980円（ダウンロード版）

Legend Edition（Season Pass 1 + 2）：6490円（ダウンロード版）

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

【DLC情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 1

配信日：配信中（2026年4月24日）

価格：1480円

内容：

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

DLCキャラクター「ケン」（配信中）

DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

DLCキャラクター「春麗」（配信中）

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（配信中）

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2

配信日：配信中（2026年2月22日）

価格：1980円

内容：

DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）

DLCキャラクター「ナイトメアギース」（配信中）

DLCキャラクター「ブルー・マリー」（配信中）

DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（配信中）

DLCキャラクター「？？？」（2026年5月配信予定）

DLCキャラクター「ケンシロウ」（2026年6月配信予定）

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM

© 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

※DLCキャラクター単体、Season Pass 1、ゲーム本編の個別販売はありません。

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※©2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※© 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。