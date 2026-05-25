SNKは5月24日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、Season 2 DLCキャラクター「Mr. KARATE」を配信すると発表。配信日は、2026年5月27日だ。

▼「Mr. KARATE」キャラクタートレーラー

日本語ボイス：https://youtu.be/WFdeTAz-Ca4

英語ボイス：https://youtu.be/ECwujOmoRow

●天狗の面を被った最強の男、サウスタウンに見参――

話す言葉は、なぜかイタリア訛り!?

Mr.KARATEは1992年発売の『龍虎の拳』でラスボスとして初登場。不敗の格闘家であり、その正体は極限流空手の始祖「タクマ・サカザキ」だった。

その後1999年に『餓狼伝説 WILD AMBITION』でリョウ・サカザキが二代目Mr.KARATEを名乗って参戦。さらに時は流れ、餓狼伝説シリーズ最新作にも「Mr.KARATE」が三たび登場した。

今回も極限流空手を使う事以外は一切が不明。「気力溜め」や「挑発」など、『龍虎の拳』のシステムも取り入れたパワフルなキャラクターに仕上がっている。

Mr. KARATE | Mr. Karate

Voice Actor：［日本語］四宮豪さん／［英語］River Vitaeさん

天狗の面を被った謎の格闘家。かつてサウスタウンを騒がせた仮面の格闘家「Mr. KARATE」を名乗る。極限流空手の技を使い、現総帥のマルコ・ロドリゲスをも凌ぐ実力だという。彼と相対し、拳を交えた者たちは口を揃えてこういう「あれは虎だった」と。

■「Mr. KARATE」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」と「EOST MODE」を追加！

RPGモード「EOST MODE」では、サウスタウンへとやってきたMr.KARATEが有能な人材を求め、とある人物とともに街を巡る。果たして、極限に至る人材は見つかるのか――。

また「ARCADE MODE」では、とある流派の秘奥義を求め、“餓えた狼たち”の前に立ちはだかる。極限の闘いの果てに、待ち受けるものは――。

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

発売：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

発売日：

SPECIAL EDITION：発売中（2025年4月24日）

Legend Edition：配信中（2026年1月23日）

Standard Edition：配信中（2026年4月24日）

価格：

Standard Edition：2980円（ダウンロード版）

Legend Edition（Season Pass 1 + 2）：6490円（ダウンロード版）

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

【DLC情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 1

配信日：配信中（2026年4月24日）

価格：1480円

内容：

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

DLCキャラクター「ケン」（配信中）

DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

DLCキャラクター「春麗」（配信中）

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（配信中）

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2

配信日：配信中（2026年2月22日）

価格：1980円

内容：

DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）

DLCキャラクター「ナイトメアギース」（配信中）

DLCキャラクター「ブルー・マリー」（配信中）

DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（配信中）

DLCキャラクター「Mr. KARATE」（2026年5月27日配信）

DLCキャラクター「ケンシロウ」（2026年6月配信予定）

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

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© 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

※DLCキャラクター単体、Season Pass 1、ゲーム本編の個別販売はありません。

※ゲーム画面は開発中のものです。

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