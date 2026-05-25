キャラクタートレーラーも公開中！
「Mr.KARATE」が『餓狼伝説 CotW』のSeason 2 DLCキャラクターとして5月27日に参戦！
SNKは5月24日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、Season 2 DLCキャラクター「Mr. KARATE」を配信すると発表。配信日は、2026年5月27日だ。
▼「Mr. KARATE」キャラクタートレーラー
日本語ボイス：https://youtu.be/WFdeTAz-Ca4
英語ボイス：https://youtu.be/ECwujOmoRow
●天狗の面を被った最強の男、サウスタウンに見参――
話す言葉は、なぜかイタリア訛り!?
Mr.KARATEは1992年発売の『龍虎の拳』でラスボスとして初登場。不敗の格闘家であり、その正体は極限流空手の始祖「タクマ・サカザキ」だった。
その後1999年に『餓狼伝説 WILD AMBITION』でリョウ・サカザキが二代目Mr.KARATEを名乗って参戦。さらに時は流れ、餓狼伝説シリーズ最新作にも「Mr.KARATE」が三たび登場した。
今回も極限流空手を使う事以外は一切が不明。「気力溜め」や「挑発」など、『龍虎の拳』のシステムも取り入れたパワフルなキャラクターに仕上がっている。
Mr. KARATE | Mr. Karate
Voice Actor：［日本語］四宮豪さん／［英語］River Vitaeさん
天狗の面を被った謎の格闘家。かつてサウスタウンを騒がせた仮面の格闘家「Mr. KARATE」を名乗る。極限流空手の技を使い、現総帥のマルコ・ロドリゲスをも凌ぐ実力だという。彼と相対し、拳を交えた者たちは口を揃えてこういう「あれは虎だった」と。
■「Mr. KARATE」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」と「EOST MODE」を追加！
RPGモード「EOST MODE」では、サウスタウンへとやってきたMr.KARATEが有能な人材を求め、とある人物とともに街を巡る。果たして、極限に至る人材は見つかるのか――。
また「ARCADE MODE」では、とある流派の秘奥義を求め、“餓えた狼たち”の前に立ちはだかる。極限の闘いの果てに、待ち受けるものは――。
【ゲーム情報】
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves
（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）
ジャンル：対戦格闘
発売：SNK
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
発売日：
SPECIAL EDITION：発売中（2025年4月24日）
Legend Edition：配信中（2026年1月23日）
Standard Edition：配信中（2026年4月24日）
価格：
Standard Edition：2980円（ダウンロード版）
Legend Edition（Season Pass 1 + 2）：6490円（ダウンロード版）
SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版）
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
【DLC情報】
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 1
配信日：配信中（2026年4月24日）
価格：1480円
内容：
DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）
DLCキャラクター「ケン」（配信中）
DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）
DLCキャラクター「春麗」（配信中）
DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（配信中）
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2
配信日：配信中（2026年2月22日）
価格：1980円
内容：
DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）
DLCキャラクター「ナイトメアギース」（配信中）
DLCキャラクター「ブルー・マリー」（配信中）
DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（配信中）
DLCキャラクター「Mr. KARATE」（2026年5月27日配信）
DLCキャラクター「ケンシロウ」（2026年6月配信予定）
※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。
※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM
© 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
※DLCキャラクター単体、Season Pass 1、ゲーム本編の個別販売はありません。
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※©2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※© 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります