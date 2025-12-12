ポケモンは12月11日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新テーマ拡張パック「紅蓮ブレイズ」を発表した。

今回のパックでは、メガリザードンYを筆頭に、メガフシギバナやメガカメックスなど、メガシンカしたすがたのポケモンを新たに収録。「研究所」をテーマにしたイラストも多く登場するという。

発表の中でインパクトがあったのは、やはり目玉のメガリザードンYex。被ダメ50というデメリットもあるが、無対策だとあらゆるカードをワンパンできる驚異の250ダメージ技を使える。

ユーザーからは「メガリザードンYex火力高すぎ」「全ポケワンパンなのエグい」「紙カードのオマージュが最高！」など、驚きの声が寄せられていた。

1月1日にはメガリザードンYが描かれた新たなコレクションファイルやコレクションボードが登場予定。さまざまなゲームでリザードンをフューチャーする「リザードン大進撃」キャンペーンが実施されていることもあり、公式のリザードン押しが止まらない。

新パック実装は12月17日の予定。今からでもパック砂時計を貯めておくといいだろう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

