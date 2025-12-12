【一撃250ダメ】ポケポケ新パック「紅蓮ブレイズ」12月17日登場 メガリザードンYexが強すぎると話題に
ポケモンは12月11日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新テーマ拡張パック「紅蓮ブレイズ」を発表した。
今回のパックでは、メガリザードンYを筆頭に、メガフシギバナやメガカメックスなど、メガシンカしたすがたのポケモンを新たに収録。「研究所」をテーマにしたイラストも多く登場するという。
発表の中でインパクトがあったのは、やはり目玉のメガリザードンYex。被ダメ50というデメリットもあるが、無対策だとあらゆるカードをワンパンできる驚異の250ダメージ技を使える。
ユーザーからは「メガリザードンYex火力高すぎ」「全ポケワンパンなのエグい」「紙カードのオマージュが最高！」など、驚きの声が寄せられていた。
1月1日にはメガリザードンYが描かれた新たなコレクションファイルやコレクションボードが登場予定。さまざまなゲームでリザードンをフューチャーする「リザードン大進撃」キャンペーンが実施されていることもあり、公式のリザードン押しが止まらない。
新パック実装は12月17日の予定。今からでもパック砂時計を貯めておくといいだろう。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
