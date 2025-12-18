インティ・クリエイツは12月17日、Nintendo Switch 2で発売予定のデッキ構築型のローグライト・カードバトルRPG『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』について、パッケージ版（通常版／限定版）の予約特典のデザインを公開。

ゲームの発売日は2026年1月29日予定、価格はパッケージ版の通常版が5940円、限定版が1万1990円。ダウンロード版が4480円となる。

本作の通常版、限定版には、どちらにも予約特典として「A4クリアファイル」がついてくる。そのデザインが公開された。

『カルドアンシェル』オフィシャルイラストレーターの大津裕介氏が描き下ろした、ネオンとアンシェが仲良くゲームをプレイする和やかなひとときを描いたイラストとなっているので、予約をして、ぜひともゲットしよう。

※画像は制作中のイメージです。デザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

■「インティ・クリエイツ情報局 第25回」が12月24日に配信！

IKKANさんと、田中健大さんのダブルMCで、水曜日の21時からインティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」の第25回が配信決定。配信日時は、2025年12月24日21時より。

本放送では、『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングルエディション』の最新情報を紹介予定。ぜひともチェックしよう。

【番組概要】

番組名：インティ・クリエイツ情報局 第25回

日時：2025年12月24日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／田中健大さん（俳協）

配信URL：

YouTube Live：https://www.youtube.com/live/5X55mmsuwok

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349421135

【ゲーム情報】

タイトル：カルドアンシェル

カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：RPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ

発売日：

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）

Switch 2：2026年1月29日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：4950円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円

Switch 2パッケージ通常版：5940円

Switch 2パッケージ限定版：1万1990円

Switch 2ダウンロード版：4480円

Switch 2 アップグレードパス：1000円

プレイ人数：1～2人

CERO：C（15才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.