グーグル、月額1200円でGemini 3 Proが使える「Google AI Plus」

グーグルは1月28日、AI関連の有料プラン「Google AI Plus」の日本での提供を開始した。料金は月額1200円。

Google AI Plusの主な機能や特典は以下のとおり。

●Google AI Plusの主な機能・特典（概要） Geminiアプリの機能強化 ・Gemini 3 Pro、Deep Research、Nano Banana Proによる画像生成をさらに活用可能

・Veo 3.1 Fastへの制限付きアクセスを提供 Flow ・中位レベルのアクセスを提供 Whisk ・Veo 3を利用した画像からの動画生成機能の使用量上限を増加 NotebookLM ・音声概要の上限数を5倍に拡大 その他 ・Gmailなど、Googleのさまざまなサービスから、直接Geminiへアクセスが可能

・Googleフォト、Googleドライブ、Gmailで利用可能な合計200GBのクラウドストレージを提供

本プランは個人向けの設定だが、最大5人の家族メンバーとの特典の共有にも対応している。

なお、同社の有料プラン「Google One プレミアム」（2TB／月額1450円）のユーザーは、今後数日中に、追加料金なしで「Google AI Plus」の全特典が利用可能となる予定だ。