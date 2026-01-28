このページの本文へ

グーグル、月額1200円でGemini 3 Proが使える「Google AI Plus」

2026年01月28日 16時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

グーグルのロゴ

　グーグルは1月28日、AI関連の有料プラン「Google AI Plus」の日本での提供を開始した。料金は月額1200円。

　Google AI Plusの主な機能や特典は以下のとおり。

●Google AI Plusの主な機能・特典（概要）

Geminiアプリの機能強化

・Gemini 3 Pro、Deep Research、Nano Banana Proによる画像生成をさらに活用可能
・Veo 3.1 Fastへの制限付きアクセスを提供

Flow

・中位レベルのアクセスを提供

Whisk

・Veo 3を利用した画像からの動画生成機能の使用量上限を増加

NotebookLM

・音声概要の上限数を5倍に拡大

その他

・Gmailなど、Googleのさまざまなサービスから、直接Geminiへアクセスが可能
・Googleフォト、Googleドライブ、Gmailで利用可能な合計200GBのクラウドストレージを提供

　本プランは個人向けの設定だが、最大5人の家族メンバーとの特典の共有にも対応している。

　なお、同社の有料プラン「Google One プレミアム」（2TB／月額1450円）のユーザーは、今後数日中に、追加料金なしで「Google AI Plus」の全特典が利用可能となる予定だ。

