グーグル、月額1200円でGemini 3 Proが使える「Google AI Plus」

グーグルは1月28日、AI関連の有料プラン「Google AI Plus」の日本での提供を開始した。料金は月額1200円。
Google AI Plusの主な機能や特典は以下のとおり。
●Google AI Plusの主な機能・特典（概要）
Geminiアプリの機能強化
・Gemini 3 Pro、Deep Research、Nano Banana Proによる画像生成をさらに活用可能
・Veo 3.1 Fastへの制限付きアクセスを提供
Flow
・中位レベルのアクセスを提供
Whisk
・Veo 3を利用した画像からの動画生成機能の使用量上限を増加
NotebookLM
・音声概要の上限数を5倍に拡大
その他
・Gmailなど、Googleのさまざまなサービスから、直接Geminiへアクセスが可能
・Googleフォト、Googleドライブ、Gmailで利用可能な合計200GBのクラウドストレージを提供
本プランは個人向けの設定だが、最大5人の家族メンバーとの特典の共有にも対応している。
なお、同社の有料プラン「Google One プレミアム」（2TB／月額1450円）のユーザーは、今後数日中に、追加料金なしで「Google AI Plus」の全特典が利用可能となる予定だ。
