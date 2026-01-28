アンカーがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故　病院内で充電中に発火

消費者庁は1月27日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーについて、2025年11月に病院で火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2025年11月17日

機種・型番：A1647

事故内容：病院内で当該製品を充電中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品および周辺を焼損する火災が発生していた

1月27日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連については不明だ。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。

消費者庁は、同社による回収・交換を受けていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。