アンカーがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故　病院内で充電中に発火

消費者庁は1月27日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーについて、2025年11月に病院で火災事故が発生したことを明らかにした。
事故の概要は以下のとおり。
発生日：2025年11月17日
機種・型番：A1647
事故内容：病院内で当該製品を充電中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品および周辺を焼損する火災が発生していた
1月27日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連については不明だ。
アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。
消費者庁は、同社による回収・交換を受けていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。
●リコール対象製品と販売期間の一例
・ Anker 334 MagGo Battery（PowerCore 10000）：2025年6月26日までに販売した全ての製品
・Anker Power Bank（20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル）：2025年6月26日までに販売した全ての製品
●問い合わせ先
アンカー・ジャパン 受付窓口
・電話（９～17時／土日祝日を除く）：0120-253-004
・ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/202506-support
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
トピックスアンカーが回収中のモバイルバッテリーで火災事故