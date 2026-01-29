アスクル20％以上安くなる特別セール開催、1月30日から　システム障害からの復活記念で

オフィス向け通販大手のアスクルでは2026年1月30日から、人気商品を20％以上安く提供する「アスクルオリジナル商品 復活特別価格」セールを実施する。

本セールは、同社が2025年10月に発生したシステム障害から復旧しつつあることを受けて開催する「復活特別企画」の1つ。同社のオリジナル商品を中心としたセールで、対象商品は最低でも20％オフとなる。

主な対象商品と販売価格は以下のとおり。

●アスクルオリジナル商品 復活特別価格 ■20％オフ ※コピー用紙のみ、3月2日18時までの期間・数量限定価格 ・オリジナルティッシュ スマートコンパクト 150組／1パック5個入：253円

・ミネラルウォーター LOHACO Water 210mL ラベルレス／1箱（20本入）：928円

・プラスチックグローブ M 粉なし／1箱100枚入：318円

・現場のチカラ 布テープ 0.22mm厚 50m×25mm／1セット（5巻）：737円

・コピー用紙マルチペーパー スーパーホワイト A4／1箱（500枚×10冊入）：3416円

同社は本セールのほかにも、「メーカー商品セール」（2月下旬開始予定）や「ASKULイチ推し まとめ割」（4月上旬開始予定）など、複数の企画を準備中。

物価が上昇している昨今、見逃せないセールとなりそうだ。