「Dr.STONE」科学監修くられ氏、ChatGPTのアカウントを停止されたと報告

人気漫画・アニメ作品『Dr.STONE』の科学監修を務める くられ（@reraku）氏は1月26日、自身の「ChatGPT」のアカウントが停止されたことをXで報告した。

くられ氏によると、ChatGPTでフィクション作品用の調べ物をしていた際、突然、武器製造関連のガイドライン違反を指摘する警告が表示され、アカウントが停止状態へ移行。サービス提供元のOpenAIに復旧を求めたが、拒否されてしまったという。

同氏は本件について「なかなかに困る」としつつ、グーグルの生成AI「Gemini」が優秀なので、ChatGPTなしでも「クリティカルに困ることはない」と説明している。