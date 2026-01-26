「Dr.STONE」科学監修くられ氏、ChatGPTのアカウントを停止されたと報告

人気漫画・アニメ作品『Dr.STONE』の科学監修を務める くられ（@reraku）氏は1月26日、自身の「ChatGPT」のアカウントが停止されたことをXで報告した。
くられ氏によると、ChatGPTでフィクション作品用の調べ物をしていた際、突然、武器製造関連のガイドライン違反を指摘する警告が表示され、アカウントが停止状態へ移行。サービス提供元のOpenAIに復旧を求めたが、拒否されてしまったという。
同氏は本件について「なかなかに困る」としつつ、グーグルの生成AI「Gemini」が優秀なので、ChatGPTなしでも「クリティカルに困ることはない」と説明している。
なんかいきなりChatGPTのアカウントが停止した。武器製造のガイドラインに反したとかなんとかだそうで、フィクション用に調べ物をしてたらいきなりオレンジ色のフレームで警告が出て、そのままアカウント停止で、異議申し立てをしたけど、半日たってあった返事ではダメとのことで、なかなかに困る。gem…— くられ (@reraku) January 26, 2026
