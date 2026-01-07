丸の内の特等席「天婦羅いやさか」でミシュランの味を1,000円台で！ 「揚げたて海老天丼」ランチ が絶品過ぎ

年明け早々に足を運んだのは、東京駅直結・新丸ビル5階に店を構える天ぷら店「天婦羅いやさか」。ミシュランガイド東京で6年連続一つ星を獲得した名店が監修する一軒です。新年のスタートにふさわしいご馳走を求めて、天丼ランチをいただいてきました！

目の前で出来上がる極上天丼に舌鼓

今年の正月明けは月曜日始まりで、いきなりフルスロットルだった…という方も多いのでは？ 5日間きっちり働いた自分へのご褒美に選びたいのが、ちょっと贅沢な天丼ランチ。新丸ビル5階の「天婦羅いやさか」は、格式ある天ぷらの名店でありながら、ランチは1,000円台から楽しめるという嬉しい存在。和の趣を感じさせる落ち着いた店内には、接待や会食にも使える掘りごたつ席や半個室を完備。一方で、職人の手元を間近に眺められるカウンター席は、ひとりランチでも肩肘張らずに過ごせる心地よさがあります。

ランチタイムのお目当ては海老天丼。ミシュラン獲得店監修の技を受け継ぎながらも、ランチは気軽に注文できる価格設定で、平日でもすぐ満席になる人気ぶりです。海老が4本入った「特上海老天丼」や、7本も入る「海老SEVEN天丼」など、本数違いのバリエーションもあり、特に「海老SEVEN天丼」は外国人観光客にも大人気。とはいえ、満足感とコスパのバランスを考えると、オリジナルの海老天丼でも十分すぎるほど――ということで、今回は「海老天丼（1,980円）」をオーダーしました。

目の前で揚がる音と香りに期待を膨らませながら待つこと約10分。運ばれてきたのは、どんぶりから溢れんばかりに天ぷらがぎっしりと盛られた一杯。ご飯がほとんど見えないインパクト大なビジュアルに、思わず「うわ…！」と声が漏れます。主役は、大ぶりなブラックタイガー海老。約200度の高温で一気に揚げられた衣は、外は軽やかにサクッ、中はプリッと弾けるような食感。衣は驚くほど軽く、素材の旨みを邪魔しません。サクサクに揚がった海老頭まで美味しいのも、天ぷら好きにはたまらないポイントです。

天丼の魅力は、海老だけにあらず。野菜は少し低めの温度でじっくり火入れされていて、素材ごとの持ち味がくっきり。特に細切りの具材をまとめたかき揚げは、驚くほどパリパリで香ばしく、自然な甘さが際立ちます。イカは、思わず「はんぺん？」と錯覚するほど柔らかく、それでいてしっかりとした弾力と食べ応えも。そして天丼のタレは、甘みとコクがしっかりしたタイプで、炊き立てご飯と合わせて食べると箸が止まらなくなる・・・！ 途中で卓上のゆず七味をひと振りすれば、香りとキレが加わり二度美味しい！

贅沢なランチ、「たまにはいいよね」と思って注文しましたが、その満足度は価格以上。ボリュームはしっかりありながら、天ぷらは軽やかで、最後まで無理なく完食できました。味、雰囲気、サービスどれを取っても上質で、ミシュラン獲得店監修の技をランチで気軽に味わえる貴重な一軒。ランチタイムは混み合うことも多いので、少し早めの来店がおすすめですよ。次回の「丸の内ランチ案内」もどうぞお楽しみに！

天婦羅いやさか

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル 5F

電話番号：03-6665-9824

営業時間：11:00〜15:00（L.O.14:30）、17:00〜23:00（LO22：00）

日祝17：00～22：00（LO21：00）

定休日：不定休（施設に準ずる）