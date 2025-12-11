「ラーメン屋で飲むのは寂しい」なんて過去の話。このたび濃厚ニボ系ラーメンも日本酒の最適解になることが証明されました

そばと日本酒の組み合わせは言わずもがな。ではラーメンと日本酒はどうでしょう。

2月2日、TOKYO TORCHの「煮干しと日本酒 すぎだま」がリニューアル。濃厚で後味の良い煮干しラーメンと、季節の日本酒のマリアージュが楽しめる店になりました。これは私好み…。

大手町駅直結なのも最高

2月2日、TOKYO TORCH 常盤橋タワーB1Fに「煮干しと日本酒 すぎだま」がリニューアルオープンしました。煮干しの旨味を引き出した濃厚な「特濃煮干蕎麦」をはじめ、全国各地の日本酒と、煮干しの風味に寄り添う創作逸品料理を提供する酒場です。

特濃煮干蕎麦

セメント色の濃厚スープにびっくりの看板メニュー。煮干しの旨味を引き出した一杯です。

日本酒

「みずみずしい香りの“薫酒“」「旨みとコクの“熟酒“」「さっぱりと軽快な“爽酒“」「お米の香りと旨みを感じる“醇酒“」の4つの香味タイプを用意。その時々のラーメンや料理に合うものをセレクトしています。

メカジキマグロの回鍋魚

回鍋肉を「肉」ではなく「魚」でアレンジ。

すぎだま秘伝のもつ煮

旨味の詰まった特製スープで煮込んだ自慢の一皿。

煮干しと日本酒 すぎだま

住所：東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワーB1

営業時間：月～金 11:00～15:00（L.O.14:30）火～金 17:00～23:00（L.O.22:00）

土日祝 11:00～17:00（L.O.16:00）