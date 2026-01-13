【1月26日オープン】シンガポールチキンライスの名店「チャターボックス」の丸の内店、めちゃ美味しそうな提供メニューの一部が判明！
1月26日（月）、丸ビルにシンガポールライスの名店「CHATTERBOX CAFÉ 丸の内店」がオープンします。1971年にシンガポールのホテル「マンダリン・オーチャード・シンガポール（現：ヒルトン・シンガポール・オーチャード）」でスタートしたお店とあって、私が一番注目しているお店の一つ！
ただでさえおいしい海南鶏飯（チキンライス）、ホテルメイドの味になったらどうなっちゃうんでしょう！？
マンダリンチキンライス
CHATTERBOXを象徴する一皿。ふっくらジューシーな鶏肉を、香り高いスープで丁寧に蒸し上げ、旨みを閉じ込めました。鶏の出汁で炊いたジャスミンライスと滋味あふれるスープ、自家製チリソース・ジンジャーピューレ・ダークソイソースの3種のソースと一緒に楽しめます。
バクテー 骨付き肉の薬膳スープ仕立て チャターボックス秘伝スパイス
黒豚のスペアリブを秘伝のスパイスと香り豊かなハーブスープでじっくりと煮込みました。サクサクの揚げパンと一緒に味わって！
濃厚ロブスターラクサ
ロブスター、ウズラの卵、フィッシュケーキ、揚げ豆腐を使用。現地直送のスパイスと新鮮なココナッツミルク、エビの出汁を重ね合わせた、風味豊かなココナッツスープのシンガポールヌードルです。
CHATTERBOX CAFÉ 丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング5階 営業時間：Lunch 11:00～15:00（L.O.14:30） Dinner 17:00～22:00（L.O.21:30）