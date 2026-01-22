「シチューはおかずか？」論争に終止符！　 ごちとん「クリームシチュー豚汁」の満足度、疑う余地なし！

冬のメニューといえば温かくて優しい味わいのシチュー。でも、具だくさんでほっとする豚汁も捨てがたい。…そうだ、合体しちゃえ！ということで作ったのかは分かりませんが、すごい定食が登場しました。その名も「西京味噌のクリームシチュー豚汁定食」です。

ソーセージが目を引く異色の豚汁

ごちとん OOTEMORI店で、期間限定で「西京味噌のクリームシチュー豚汁定食」を提供しています。

西京味噌のクリームシチュー豚汁定食

￥1,089（税込）

西京味噌の上品な甘みと、北海道産ミルクのなめらかでコクのある味わいが特徴のクリームシチュー豚汁。豚汁の旨みが染みた大根、人参、じゃがいもなどの根菜をはじめ、豚肉、キャベツ、ブロッコリー、ウインナーがゴロリと入っていて、満足感も抜群！

ごちとん OOTEMORI店

住所：東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワーB2F

営業時間：平日11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

土日祝11:00～20:30(ラストオーダー20:00)