【有楽町】 約1,000円であこがれのボトルキープができる大人のサブスク酒がコスパ最高！

仕事終わりに行きつけのバーに行って、キープしているボトルを飲む…そんな「ボトルキープ」文化にあこがれがあります。当然ですがボトルを購入しないといけないので、結構ハードルが高いんですよね…。

そんな大人に朗報です。なんと約1,000円でキープできるボトルが登場しました。最初にボトルを買ってしまえば、飲み放題です。コスパ良すぎ！

2026年はボトルキープデビュー！

有楽町電気ビルヂングの「ロッキーカナイ 有楽町」で、1本1,099円（税込）のオリジナル焼酎を提供しています。

THE SW Shouchu

￥1,099（税込）

容量：720ml

種別：芋焼酎・麦焼酎

ボトルキープは実は超お得。1本丸ごと自分のお酒なので、必要なのは最初の1,099円のみ。しかも自分で割るスタイルなので、ガツンと飲みたい日は「超濃いめ」、飲みたいけど次の日に予定がある時は「1％の超微アル」など、気分やシチュエーションに合わせて好きな飲み方ができます。意外と自由度の高いボトルキープ、この機会に挑戦しちゃおう！

日本栄光酒場 ロッキーカナイ 有楽町店

住所：東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング B1F

営業時間：14:00～23:00、（土・日・祝日12:00～23:00）