年末年始の暴食もこれでチャラに!?　丸の内で背徳グルメの免罪符「からだすこやか茶W＋」のサンプリングイベント

飲んだ後に食べたくなるラーメン、ダイエット中でも食べちゃうスイーツ。我慢しなきゃと思う時に限って、いつも以上に美味しそうに見えちゃいます。

誘惑に負けて食べてしまった時におすすめなのが「からだすこやか茶W＋」。「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにし、内臓脂肪を減らすのを助ける」という3つの働きを持つ、初のトリプルトクホのブレンド茶なんです。1月28日（水）、丸ビルで「からだすこやか茶W＋」のサンプリングイベントが行われますよ！

リニューアルした風味をさっそくお試し！

1月28日（水）、丸ビル1階マルキューブで「からだすこやか茶W＋」のサンプリングイベントを実施します。

からだすこやか茶W＋

原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）（米国製造又は韓国製造）、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶／ビタミンC

栄養成分表示（1本 350ml当たり）:エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物6.7g、糖質0g、食物繊維5.6g、食塩相当量0.1g、関与成分※ 5g、カフェイン47mg

※難消化性デキストリン（食物繊維として）5g

「脂肪と糖は好きですか？」を合言葉に、先着3,500名様限定で「からだすこやか茶W＋」をプレゼント。

1月19日にリニューアルして、どんな食事やデザートにも合わせやすいほうじ茶ブレンドの味わいになりました。同日から、ブランドアンバサダーのロバート秋山竜次さんのCMも放送中。イベントでは、秋山さん円実“小悪魔W”が3Dフィギュアで登場します（秋山さん本人のイベント出演はありません）。

「からだすこやか茶W＋」サンプリングイベント

実施日時：1月28日（水）13:00～21:00

実施場所:丸ビル マルキューブ（東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル1F）

※お一人様「からだすこやか茶W＋」1製品。なくなり次第終了となります。

※13歳未満の方は、保護者同伴でお越しください。

※サンプリングイベントに秋山竜次さんは出演いたしません。