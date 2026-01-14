「まい泉」と「オーベルジーヌ」の最強コラボカツカレー

とんかつとカレー、大人気の料理が1つになったカツカレー。美味しくて満足感たっぷりのメニューです。「とんかつ まい泉食堂」では、本格欧風カレーを提供する人気店「オーベルジーヌ」とコラボしたカツカレーを販売します。ただでさえ美味しいカツカレーが、まい泉とオーベルジーヌという最強の布陣で登場です！

まい泉自慢のとんかつ×本格欧風カレー

グランスタ東京店をはじめとした駅ナカ等を中心に展開する「とんかつ まい泉食堂」では、「オーベルジーヌ」とのコラボメニュー「まい泉 とんかつとオーベルジーヌ欧風カレー」を2月1日（日）～3月31日（火）予定で販売します。

まい泉 とんかつとオーベルジーヌ欧風カレー

※とんかつはヒレまたはロースより選べます。

価格：￥1,590（税込）

まい泉のとんかつは、厳選した豚肉を丁寧に下ごしらえし、特製の生パン粉と特注の揚げ油を使用。箸で切れるほどのやわらかさと、サクッと軽い衣が特長で、コク深いオーベルジーヌの欧風カレーとも相性よく楽しめます。

提供店

とんかつ まい泉食堂（グランスタ東京店・エキュート立川店・エキュートエディション御茶ノ水店）