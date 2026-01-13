えっ、 こんなものまで巻いていいの!? 自由過ぎる恵方巻の美味しい世界

そろそろチェックしておきたいのが節分に食べる恵方巻。ちなみに2026年の恵方は「南南東」だそうです。

一年の福を願って丸かぶりする恵方巻。しかし、毎年同じような具材でマンネリを感じていませんか？ 今、食の世界では驚くほど自由な「進化系恵方巻」が注目を集めています。高級食材を贅沢に使った一本から、異国の料理を詰め込んだ多国籍なものまで、そのバリエーションは無限大です。

グランスタ東京でも絶品恵方巻を取り揃えます。肉の恵方巻やジャスミンライスの恵方巻など、ユニークなものもあって迷っちゃう～。

何本も食べたい恵方巻

グランスタ東京の各店で、趣向を凝らした恵方巻を販売します。

近大生まれのマグロづくし恵方巻

￥3,800（テイクアウト）、￥3,900（イートイン）

販売店舗／近畿大学水産研究所 はなれ（グランスタ東京／改札内1F 中央通路エリア）

※店頭販売：2/3(火)

近大生まれの稚魚から育てた長崎県産「鷹島本まぐろ」の赤身とトロを贅沢に使用。きめ細やかな身質が絶品！

浜名湖産クイーンうなぎ恵方巻

￥2,200／ハーフサイズ ￥1,200

販売店舗／TOUBEI（グランスタ東京／改札内1F 中央通路エリア）、てとて（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）

※店頭販売：2/3(火)

125年の歴史を誇る浜名湖養殖の技術を結集したブランド「クイーンうなぎ」。上質な脂と肉厚で身も皮も柔らかな蒲焼を贅沢に巻いた恵方巻は、食べる前から福が来そうな豪華さ！

具材たっぷり贅沢海老カツビーフロール

1本 ￥3,348／ハーフサイズ ￥1,728

販売店舗／Mr.Chicken鶏飯店（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）

※店頭販売：2/3(火)

プリプリの海老カツと、ジューシーで柔らかなローストビーフに特製カレーソースを合わせ、香り高いジャスミンライスで巻いた一品。スパイスが香る恵方巻って初めてかも。

米沢牛恵方巻

￥2,480／ハーフサイズ ￥1,280

販売店舗／おむすび百千（グランスタ東京／改札内1F 京葉ストリートエリア）

※店頭販売：2/3(火)

噛むほどにジューシーで味わい深い旨みが詰まった米沢牛。恵方巻でも肉の旨みが堪能できる極上恵方巻。

グランスタ東京

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下1階