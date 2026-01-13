【まい泉×オーベルジーヌ】日本ロケ弁大賞の覇者を一度に楽しめる夢の「ヒレかつカレー弁当」【期間限定】

撮影現場で愛され続け、日本ロケ弁大賞を受賞した欧風カレーオーベルジーヌ新宿本店と、同じく日本ロケ弁大賞を受賞した老舗とんかつ専門店「とんかつ まい泉」。その2つが出会ってできた「ヒレかつカレー弁当」なんて、どう考えても美味しいに決まってる！

贅沢コラボ弁当が登場

オーベルジーヌでは、グランスタ東京店などで2026年2月1日から3月31日まで「オーベルジーヌ欧風カレー×まい泉ヒレかつ 贅沢コラボ弁当」を販売します。

オーベルジーヌ欧風カレー×まい泉ヒレかつ 贅沢コラボ弁当

価格：￥1,728（税込）

※グランスタ東京店での価格

オーベルジーヌのコク深い欧風カレーと、まい泉の上品でやわらかなヒレかつを組み合わせ、両社の歴史と強みを生かした一皿。特別なコラボレーションによる至高のヒレかつカレーです。

オーベルジーヌ グランスタ東京店

営業時間：8:00～22:00 、日・祝日8:00～21:00

※翌日が休日の場合は、22:00まで営業