「モンハンワイルズ」歴戦王ジン・ダハド本日襲来 イブに舞い降りる酷寒の頂点
カプコンは12月24日、「モンスターハンターワイルズ」にて常設イベントクエスト「ジュデッカの心臓」を配信した。クリスマスイブ、すべてを凍てつかせる酷寒の頂点捕食者ジン・ダハドの「歴戦王」と戦えるようになる。
参加条件はHR100以上であること。討伐素材からは新装備「ダハディラγシリーズ」や、オトモアイルーの「ダハディラネコγシリーズ」を生産できる。
また、1月7日からはフリーチャレンジクエスト「凍え知れ、安寧の睡郷」を配信予定。自由な装備で歴戦王ジン・ダハドを討伐するタイムアタックで、参加すると限定チャームが後日手に入る。
・イベントクエスト配信スケジュールはこちら
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
