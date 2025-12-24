カプコンは12月24日、「モンスターハンターワイルズ」にて常設イベントクエスト「ジュデッカの心臓」を配信した。クリスマスイブ、すべてを凍てつかせる酷寒の頂点捕食者ジン・ダハドの「歴戦王」と戦えるようになる。

参加条件はHR100以上であること。討伐素材からは新装備「ダハディラγシリーズ」や、オトモアイルーの「ダハディラネコγシリーズ」を生産できる。

また、1月7日からはフリーチャレンジクエスト「凍え知れ、安寧の睡郷」を配信予定。自由な装備で歴戦王ジン・ダハドを討伐するタイムアタックで、参加すると限定チャームが後日手に入る。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

