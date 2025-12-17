カプコンは12月17日、「モンスターハンターワイルズ」にて修正パッチ「Ver.1.040.01.00」を配信。ゴグマジオス戦における不具合などを修正している。内容は以下の通り。

●ゴグマジオスの大技の抑制に失敗した際、ファビウスなどの一部サポートハンターが壁に向かって走り続ける場合がある不具合を修正します。

●マカ錬金の「遺物の錬金術」やアーティアパーツBOXにて特定のソート状態にしていた場合、アップデート適用後に再度アクセスした際にゲームが強制終了する場合がある不具合を修正します。

●フィールド移動時の画面暗転時やゴグマジオスのクエストから離脱時に、稀にゲームが強制終了する場合がある不具合を修正します。

●テキスト言語をポーランド語に設定時、一部の巨戟変異パーツ名が表示されない不具合を修正します。

とくに注目を集めているのが1つ目の不具合で、これはボスへ与えるダメージ量が不足していると大技が発動し、サポートハンターが「逃げ出す」現象を指している。

ダメージ量が足りていれば、ファビウスというサポートハンターが盾を構えて味方を守ってくれるのだが、失敗時には少しでもダメージを減らすためか壁へ走りだすシュールな絵面となっていた。

これを受けてユーザーからは「死にたくない一心で壁に向かって逃げるNPC、そこに生命を感じた」「面白すぎるだろ」「残念、もう見れないのか」「草」「え、あれ仕様じゃなかったの!?」などの反応が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

