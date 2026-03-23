Amazonセール情報大紹介！ 第1482回
“なめらか＆高精細”をしっかり楽しめる、65型倍速4KのREGZA「65E670R」が15万円台のタイムセール価格
2026年03月23日 15時00分更新
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【Amazonタイムセール】REGZA（レグザ）65V型4K液晶テレビ「65E670R（2025年モデル）」割引価格
REGZA（レグザ）の65V型4K液晶テレビ「65E670R（2025年モデル）」がAmazonで割引対象。参考価格200,000円のところ、24％オフの152,000円で販売中。
120Hz倍速駆動の4K液晶パネルを採用し、スポーツやアクション映画など動きの速い映像も滑らかに表示しやすい仕様。Dolby Atmos対応の立体音響機能やウーファーを備えたサウンド構成も特徴だ。
REGZA（レグザ）65V型4K液晶テレビ
「65E670R（2025年モデル）」の魅力
倍速120Hz対応の4K液晶で大画面でも滑らかな表示
120Hz倍速液晶により、動きの速い映像でも残像感を抑えた表示が可能で。65インチの大画面でも映像の流れが自然で、地デジAIビューティ機能により放送映像のノイズ低減にも対応。
ウーファー搭載の立体音響システム
Dolby Atmos対応の「レグザ重低音立体音響システムZ」を搭載。映画やライブ映像などで音の広がりや迫力を感じられる。
ダブルチューナーやAirPlay 2などのスマート機能
ダブルチューナーによる同時録画やダブルウィンドウ表示に対応。AirPlay 2によりスマートフォンやタブレットの映像共有もスムーズに行える。
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