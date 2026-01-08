Amazonセール情報大紹介！ 第1006回
健康管理＋Suica＋GPS対応。「Fitbit Charge 6」がAmazonセールで10％オフ
2026年01月08日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonセール】Fitbit（フィットビット）トラッカー「Fitbit Charge 6（日本正規品）」登場！
Fitbit（フィットビット）のトラッカー「Fitbit Charge 6（日本正規品）」がAmazonでセール対象。参考価格23,800円から10%オフの21,420円で販売されています。
Suica対応に加え、GPS内蔵／常時心拍計測／睡眠スコアなど、健康管理と運動記録を手首でまとめたい人向けのモデルです。
Fitbit（フィットビット）トラッカー「Fitbit Charge 6（日本正規品）」の魅力
① Suica対応で移動と支払いが手首完結
Charge 6はSuicaによる非接触決済に対応。改札や買い物をスムーズに通過でき、持ち物を減らしたい人ほど便利さを実感できます。
② 睡眠・ストレス・心拍をまとめて“見える化”
睡眠スコアと睡眠ステージ（浅い／深い／レム）を毎日確認でき、月ごとの睡眠傾向も追跡可能。さらに皮膚電気活動センサーによるストレスマネジメントと、24時間の心拍測定で、日々のコンディションを数値で把握できます。
③ GPS内蔵＋最大7日間バッテリーで記録が続く
GPS内蔵により、スマホなしでランニング・ウォーキングのペースや距離をチェック可能。水深50mまでの水泳対応と最大7日間のバッテリーにより、充電や天候を気にせず使い続けやすい設計です。
お買い得価格で手に入る！
Fitbit Charge 6は、健康管理・運動記録・Suica決済をスリムなトラッカーに集約した一台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
