Amazonセール情報大紹介！ 第1483回
アウトドアにももってこい、手のひらサイズで重低音。Boseの防水Bluetoothスピーカーが割引
2026年03月23日 16時00分更新
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【Amazonで割引中】Bose SoundLink Micro Portable Speaker（第2世代）をチェック！
Bose（ボーズ）の超小型Bluetoothスピーカー「SoundLink Micro Portable Speaker（第2世代）」が、Amazonで割引対象。参考価格14,000円のところ、5%オフの13,300円で販売中。
手のひらに収まるコンパクトなサイズながら、鮮明なサウンドと迫力ある低音再生を特徴とするモデル。
Bose SoundLink Micro Portable Speaker（第2世代）の魅力
コンパクトサイズでも迫力あるサウンド
小型筐体ながら低音再生にも配慮された設計。デスク周りや寝室など近距離で音楽を楽しむ用途にもなじみやすいサイズ感。日常使いのスピーカーとして取り入れやすいバランス。
防水・防塵IP67対応で屋外利用にも対応
防水・防塵（IP67）仕様。水回りやアウトドアなど使用環境を選びにくい設計。背面ストラップを活用すればバッグなどへの固定も可能。持ち運びを前提とした使い方にも対応しやすい。
最長12時間再生とアプリ連携の実用性
最長12時間の連続再生に対応。USB-C充電を採用し扱いやすさにも配慮。専用アプリではイコライザー調整や機器ペアリング操作が行える点も特徴。
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