合同会社EXNOAとKMSは11月25日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）にてサービス中のマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、新イベント【アマツ混沌温泉物語】を開催したと発表。また、新衣装の「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】が登場している。

新イベント【アマツ混沌温泉物語】の開催期間は、2025年12月9日4時59分まで。

■新イベント【アマツ混沌温泉物語】前半開催！

温泉イベント「アマツ混沌温泉物語」前半が開催。ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2025年12月9日4時59分まで。

▼あらすじ 突如謎の少女たちによって誘拐された指揮官。

そんな彼が連れてこられたのは、アマツ地区の温泉宿。

誘拐グループの正体は――なんとカオスメイデンだった。

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「フィー・ドレーゼ」ガチャ開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】を開催中。SSR「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】は「攻撃対象を遠近で切り替え、「ほてり」を付与、蓄積された「ほてり」でスキルを強化するコントロール役」となっている。

期間中、SSR「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】の排出率がアップしているので、この機会にぜひゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2025年12月9日4時59分まで。

■ピックアップログインボーナス「フィー・ドレーゼ」開催！

SSR「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインして無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットしよう。開催期間は、2025年12月9日4時59分まで。

■メイズ探索未開拓エリア追加！

メイズ未開拓エリアが追加された。メイズ未開拓エリアは、レベルが通常エリアと異なり上限固定された状態で、より危険なメイズシフターと戦うコンテンツ。挑戦時には、「重力異常影響度」と呼ばれるメイズ探索の難易度に影響する項目を選択し、指揮官の編成や育成を試される。

開催期間をシーズンとし、クリアしたチャレンジレベルに応じて、メイズのデイリー報酬の交換可能数やさらに各採掘ボーナスを獲得可能。ただし、上記のボーナスは本シーズンの未開拓エリア解放中のみとなる。開催期間は、2025年12月31日4時59分まで。

【参加条件】

メイズ探索 通常100エリア到達

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.