スクウェア・エニックスは12月23日、2026年2月5日に発売予定の「ドラゴンクエストVII Reimagined」（リイマジンド）について、1日おきにエピソードの一部を映画の予告風に紹介していくと告知した。

記念すべき一本目は12月24日20時より投稿予定。タイトルは「レブレサック」としている。

レブレサックと言えば、「ドラゴンクエストVII」の旅で訪れることになる、とある村の名前だ。すでにプレイしたことのあるユーザーからは「人の心とかないんか？」「聖夜になんて仕打ちだ」「オルゴが唯一行った善行」「初っ端からクライマックス！」「いきなりメインディッシュ級の物をお出しするなｗｗｗ」など、ツッコミが殺到。

詳しく説明するのは控えるが、割とダークなお話が多い本作のなかでも、ひと際「人の闇」を感じさせるエピソードとなり、記憶に残っているユーザーも多い模様。

ただ、ユーザーからは「むしろこのエピソード残っててよかった」「ある意味DQ7を象徴するお話」「現代の子たちに目に焼き付けてほしい」など、リメイクにあたってエピソードが削られるような事態になってなかったことを喜ぶ声も。

どんな紹介になるのか、20時の公開を楽しみに待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月5日予定

※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO