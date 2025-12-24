人の心とかないんか？「ドラクエVII」リメイク版の予告一本目は……「レブレサック」
スクウェア・エニックスは12月23日、2026年2月5日に発売予定の「ドラゴンクエストVII Reimagined」（リイマジンド）について、1日おきにエピソードの一部を映画の予告風に紹介していくと告知した。
記念すべき一本目は12月24日20時より投稿予定。タイトルは「レブレサック」としている。
短編集のように、— ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) December 23, 2025
さまざまな物語が紡がれる『ドラゴンクエストVII』。
明日12/24（水）20時より、1日おきに
#DQ7R のエピソードの一部を
映画の予告風にご紹介します🎬
記念すべき1本目は…… pic.twitter.com/HathV6SRdz
レブレサックと言えば、「ドラゴンクエストVII」の旅で訪れることになる、とある村の名前だ。すでにプレイしたことのあるユーザーからは「人の心とかないんか？」「聖夜になんて仕打ちだ」「オルゴが唯一行った善行」「初っ端からクライマックス！」「いきなりメインディッシュ級の物をお出しするなｗｗｗ」など、ツッコミが殺到。
詳しく説明するのは控えるが、割とダークなお話が多い本作のなかでも、ひと際「人の闇」を感じさせるエピソードとなり、記憶に残っているユーザーも多い模様。
ただ、ユーザーからは「むしろこのエピソード残っててよかった」「ある意味DQ7を象徴するお話」「現代の子たちに目に焼き付けてほしい」など、リメイクにあたってエピソードが削られるような事態になってなかったことを喜ぶ声も。
どんな紹介になるのか、20時の公開を楽しみに待とう。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年2月5日予定
※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。
価格：
通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）
豪華版：1万5800円（パッケージ版）
超豪華版：2万9800円（パッケージ版）
CERO：B（12歳以上対象）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO