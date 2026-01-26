Epic Games Storeにて1月23日より、「Rustler (Grand Theft Horse)」が無料配布中だ。期間は2026年1月30日1時まで。

本作は、昔の「GTA（グランド・セフト・オート）」をリスペクトした見下ろし型アクションゲーム。中世ヨーロッパ風の世界で、馬を盗んだり農民から奪ったり衛兵を斬り伏せたりと、“ワル”になり切ったハチャメチャな“ならず者プレイ”を楽しめる。

物語の目的は名もなきチンピラとなり、グランド・トーナメントに参加すること。そのための金を稼ぐため、ブラックユーモアに満ちたさまざまなミッションをこなしていく。

牛をカタパルトで発射したり、いきなり放火したり、BGMを流す吟遊詩人を連れ回したりと、「頭のネジが20本くらい外れてるバカゲー」などという声も。

通常2480円のところ、いまだけ0円でゲット可能。期間が過ぎても遊べるので、権利だけでも確保しておくと良いだろう。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・「Rustler (Grand Theft Horse)」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/rustler-grand-theft-horse-21a7ca

Any elements of the game "Rustler" that are inspired by elements of pop culture are to be seen as a parody or caricature.