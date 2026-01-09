【無料ゲーム】猿で風船を割るタワーディフェンス「Bloons TD 6」一週間限定で1480円→0円 頭からっぽで楽しめると好評
Epic Games Storeにて1月9日より、「Bloons TD 6」が無料配布中だ。期間は2026年1月16日1時まで。
猿を配置して迫りくる風船を割っていくタワーディフェンスゲーム。リリースから7年が経過するいまもアップデートが継続しており、新たなキャラクターや施設が増え続けている。
カジュアルな難易度から激ムズなステージまで、幅広いプレイヤーが楽しめるのも特徴。「疲れてるときに頭からっぽにして遊ぶと楽しい」などという声も寄せられている。
通常1480円のところ、いまだけ0円でゲット可能。期間が過ぎても遊べるので、権利だけでも確保しておくと良いだろう。
・Epic Games Storeトップページ
https://store.epicgames.com/ja/
・「Bloons TD 6」製品ページ
https://store.epicgames.com/ja/p/bloons-td-6-bf95a0
© 2018 Ninja Kiwi Limited. Bloons is a registered trademark of Ninja Kiwi Limited.