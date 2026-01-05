このページの本文へ

連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第215回

【2026年 新春スペシャル】IT市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する

2026年のテック業界はどうなる？ 「今年の動向予測」まとめ《AIとクラウド編》

2026年01月05日 08時00分更新

文● 末岡洋子　編集● 大塚／TECH.ASCII.jp

　皆さま、新年あけましておめでとうございます。2026年は「大きな変化が起きる」と言われる、60年に一度の丙午（ひのえうま）の年です。IT業界では、どんな変化が予想されているのでしょうか？

　毎週、IT業界関連の調査データをご紹介している本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」。2026年の初回は、毎年恒例の“新春スペシャル”として、ITベンダーや調査会社による2026年の動向予測を「AIとクラウド」「サイバーセキュリティ」「“AI共生時代”の人材・組織」という3つの軸でまとめます。

　1本目の本記事では、この数年、急速な変化を続けているAIとクラウド分野の動向から見てみましょう。

■2026年のテック業界はどうなる？ IT業界「今年の動向予測」まとめ
　（1）AIとクラウド編　／（2）サイバーセキュリティ編　／（3）“AI共生時代”の人材・組織

予測：AIエージェント「実用化」の年、成果の可視化も必要に

　多くの企業が、2026年はAIエージェントが「実用化」される年になると予測しています。

　Dell Technologiesでは、エージェント型AI（Agentic AI）という存在が、「単なる便利なアシスタント」から「複雑で長期にわたるプロセスを管理するマネージャー」へと進化していることを強調したうえで、次のように述べています。

2026年に向けて人々がエージェント型AIを導入する過程で、エージェントが想像以上に多くの業務を遂行することに驚くことになるでしょう。エージェントの存在自体が価値を生み、人間の効率を高めるだけでなく、AI以外の業務プロセスも、より良く機能させるようになります。

■Dell Technologies「デル・テクノロジーズ、2026年の予測とAPJC地域の展望を発表　AIの加速、導入の拡大、ソブリンAIとガバナンス」

　2025年に始まった、生成AIとエージェント型AIによる「エンタープライズインテリジェンスのパラダイムシフト」が、2026年にはさらに加速すると予測するのはInforです。

生成AIとエージェント型AIは、単にタスクを自動実行する従来型の仕組みを超えて、ニーズを先読みし、革新的な解決策を生み出し、企業目標と整合した自律的なアクションを実行できるシステムを実現します。

■Infor、日本の産業界が2026年に直面する主要トレンドを発表（※リンク先はPDFファイル）

　AI活用の取り組みが本格化する一方で、「AIは投資に見合うだけの価値を生み出しているのか」という議論も盛んになっています。しかしQlikでは、そうした問いは「的外れ」であり、真の課題は「AIがもたらす価値、成果の十分な可視化」だとしたうえで、多くの企業が2026年、この課題に取り組むことになると予測しています。

『AIは価値を生み出しているのか』という問いそのものが、すでに的外れです。真の課題は、多くの企業がいまだAIの成果を評価できておらず、あふれる実証実験やパイロット導入、ノイズの中に散在する、AIのわずかな価値しか見ていないということです。……大企業内の実務に目を向けると、資料やプレゼンテーションスライド、コードの作成などの日常業務の中で従業員がAIを活用し、生産性向上につなげていることが分かります。しかしその価値は十分に可視化されていないのです。成果を上げているのに損益（P&L）には反映されません。……ガバナンスの対象にもなっていないのです。

■Qlik、2026年のトレンドを発表　企業のAI活用はまだ断片的で全社的な価値創出に至らず（※リンク先は英文）

