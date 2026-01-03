【2025年マイベストガジェット】お酒と海外旅行を愛する自分にはもう必須のAnker「Eufy Security SmartTrack」

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

「Eufy Security SmartTrack Card(iPhone用)」「Eufy Security SmartTrack Link2個セット (iPhone用)」

製品名：「Eufy Security SmartTrack Card(iPhone用)」「Eufy Security SmartTrack Link 2個セット (iPhone用)」

メーカー：アンカー・ジャパン

直販価格：3990円／5490円

大事なモノはつねに追跡！諦めと安心感が手に入る

数年前、お酒を飲んで記憶を失くし、気づけばついでに財布を紛失した苦い経験から、カード型の「Eufy Security SmartTrack Card」を導入しました。財布が戻らなくても、せめて「どこで無くしたか」が分かるだけで諦めがつきますし、お店に置き忘れた場合は場所を特定して回収できる可能性があるからです。旅行直前にクレジットカードを紛失し、現地で支払いができず大変困った経験があったことも導入の大きな動機でした。

今年9月のベトナム旅行の際は、タグ型の「SmartTrack Link」2個セットを追加購入しました。ベトナムの国内線を含めて1日で飛行機を3回乗り継ぐ旅程だったため、ロストバゲージ（荷物紛失）を強く警戒してのことです。スーツケースの奥に入れておけば、万が一荷物が届か ない時に位置を確認でき、航空会社相手に「ここにあるから探してくれ」と証拠を持って強く主張できるので、紛失が確定した際の補償交渉にも役立ちます。

トラッカーの利便性と安心感は代えがたいもの。次は東南アジアへの旅行を計画していますが、つねにはロストバゲージのリスクはつきまといます。セキュリティトラッカーは必須アイテムですよ！

もちろんトラッキングは有用

トラッカーの位置はもちろんアプリから追跡可能。しかも本家のAirTagではできない、スマホ側を鳴らす機能も搭載！

外飲みのお守り代わりに！

記憶を失くしてもお財布だけは無くさない！ 最後に立ち寄った場所がわかれば希望があります。お財布のお守り代わりに是非。

日々の通勤にも役立ちます

自分は海外旅行トランク専用ですが、普段使いのカバンに入れて置けば安心。飲み屋に置き忘れないよう注意したいですね！

Linkはカバンやトランクに

昨年は財布用カード型トラッカーをトランクに移して利用。でも、海外で財布を見つけられなくなるので、今年はタグ型2個を追加購入。