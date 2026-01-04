買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第27回
【2025年マイベストガジェット】ゲーマーをターゲットにした高コスパグラボ ASRock「AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB」
2026年01月04日 14時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
グラボ「AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB」
製品名：AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB
メーカー：ASRock
直販価格：実売価格 13万2000円前後
ゲームしかしないならこのグラボで良いのでは？
先日ふらっと立ち寄った家電量販店で、展示品だった4Kディスプレーを衝動買いしてしまいました。かなり安くなっていたので仕方ないですよね。そして、ルンルン気分で家に帰って設置しようとしたところで気付いてしまったのです。僕の使っているグラボでは4K解像度に耐えられないということに……。とはいえ、グラボはPCゲーマーを大いに悩ませるパーツ。どれにしようかとかなり悩んだ末、たどり着いたのがASRock製の「Radeon RX9070 XT」でした。
Radeonを選んだ理由はいくつかあるのですが、一番の理由はコスパが良いからです。NVIDIAのGeForceも良いのですが、動画編集やAIを使った作業に強いぶん、少し割高になっています。そういった作業をせず、ゲームをメインにPCを使う人は、Radeonのほうがコスパが良いんですね。
グラボはもともと「GTX1080」を使っていたのですが、一気に世代が更新されて、もはや異次元の速さに感じます。おかげで4Kディスプレーも使えるようになりました。AI需要が高まっている影響で、今後はPCパーツの価格が高騰するというウワサもあります。早めに購入しておくと良いかもしれません。
約8年間戦ってくれたGTX 1080君
RX 9070 XTを購入するまではGTX 1080で頑張っていました。約8年も使っていたので愛着がありますが、時代の波には勝てませんね……。
開口部から空気が抜けてヒートシンクを冷やす
本製品の魅力は冷却性能が高いこと。カード裏面にはバックプレートに大きな開口部が設けられ、空気が表面から裏面へと抜けます。
「Striped Ring Fan」でより冷却性能を高める
V字型のカッティングを施したフィンを採用しています。空気の流れを規則的にすることで、冷却効率を高めているそうです。
