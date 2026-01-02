【2025年マイベストガジェット】手持ちのテーブルがこたつスタイルに変身 「こたつユニット88」

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

アウトドアこたつ「こたつユニット88」

製品名：こたつユニット88

メーカー：アルペンアウトドアーズ

直販価格：9999円

折り畳み式の天板と厚手の布団がセット

現代の暖房はエアコンが主流ですが、筆者が子どもの頃は「掘りごたつ」と「石油ストーブ」でした。家族みんなでこたつに入って、みかんを食べながらテレビを観る。これこそが家族団らんの時間で、一度こたつに入るとなかなか抜け出せず、そのまま寝てしまったものです。

今ではこたつを使う家庭は少ないと思いますが、ゆったりとくつろげる魅力は変わりません。そんなこたつをアウトドアでも！ というのが、アルペンアウトドアーズの「こたつユニット88」。こたつ布団と天板がセットになっていて、手持ちのテーブルを手軽にこたつスタイルにするというものです。熱源は付いていませんが、布団はかなり厚手で大きく（220×175cm）、シュラフのようにとても保温性が高いので、足に掛けただけでもけっこう暖まります。もし熱源が欲しい時は、湯たんぽがオススメです。

もともと同ブランドの「アルミユニットテーブル88」のオプションとして登場しましたが、サイズなどの条件が合えば、どんなテーブルでもＯＫ。天板（86×39cm）は、折り畳んで専用袋に収納可能。布団も丸めて収納できます。冬のキャンプだけでなく、自宅でも使えるので、手軽に〝ぬくぬく空間〟が作り出せます。

天板は折り畳んで収納可能

天板は二つ折りにして収納可能。ソロキャンプでも気軽に使えるサイズ感なので、自宅でも場所を取らずに活用できます。

湯たんぽをセットする方法もある

熱源はないが、湯たんぽなどを使えば、より暖かく過ごせます。同ブランドの「アルミユニットテーブル88」は湯たんぽをセット可能。

布団はブランケットにもぴったり

こたつ布団は、大きくて暖かいので、ブランケットやシュラフ代わりに使うのもオススメ。撥水加工が施され、汚れにも強いです。

天板も布団も収納袋付き

天板も布団も専用の収納袋が付属している。天板は2.4kg、布団は3kgで、オートキャンプでの持ち運びも負担になりません。