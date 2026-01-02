買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第18回
【2025年マイベストガジェット】手持ちのテーブルがこたつスタイルに変身 「こたつユニット88」
2026年01月02日 12時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
アウトドアこたつ「こたつユニット88」
製品名：こたつユニット88
メーカー：アルペンアウトドアーズ
直販価格：9999円
折り畳み式の天板と厚手の布団がセット
現代の暖房はエアコンが主流ですが、筆者が子どもの頃は「掘りごたつ」と「石油ストーブ」でした。家族みんなでこたつに入って、みかんを食べながらテレビを観る。これこそが家族団らんの時間で、一度こたつに入るとなかなか抜け出せず、そのまま寝てしまったものです。
今ではこたつを使う家庭は少ないと思いますが、ゆったりとくつろげる魅力は変わりません。そんなこたつをアウトドアでも！ というのが、アルペンアウトドアーズの「こたつユニット88」。こたつ布団と天板がセットになっていて、手持ちのテーブルを手軽にこたつスタイルにするというものです。熱源は付いていませんが、布団はかなり厚手で大きく（220×175cm）、シュラフのようにとても保温性が高いので、足に掛けただけでもけっこう暖まります。もし熱源が欲しい時は、湯たんぽがオススメです。
もともと同ブランドの「アルミユニットテーブル88」のオプションとして登場しましたが、サイズなどの条件が合えば、どんなテーブルでもＯＫ。天板（86×39cm）は、折り畳んで専用袋に収納可能。布団も丸めて収納できます。冬のキャンプだけでなく、自宅でも使えるので、手軽に〝ぬくぬく空間〟が作り出せます。
天板は折り畳んで収納可能
天板は二つ折りにして収納可能。ソロキャンプでも気軽に使えるサイズ感なので、自宅でも場所を取らずに活用できます。
湯たんぽをセットする方法もある
熱源はないが、湯たんぽなどを使えば、より暖かく過ごせます。同ブランドの「アルミユニットテーブル88」は湯たんぽをセット可能。
布団はブランケットにもぴったり
こたつ布団は、大きくて暖かいので、ブランケットやシュラフ代わりに使うのもオススメ。撥水加工が施され、汚れにも強いです。
天板も布団も収納袋付き
天板も布団も専用の収納袋が付属している。天板は2.4kg、布団は3kgで、オートキャンプでの持ち運びも負担になりません。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第19回
ゲーム【2025年マイベストガジェット】家にSwitch 2があることが幸せ「Nintendo Switch 2」
-
第17回
PC【2025年マイベストガジェット】とにかくラクにPCのデータを移行したい！ AOSデータ「ファイナルパソコン引越し」
-
第16回
エンタメ【2025年マイベストガジェット】お父さん何着る問題、ファミマが〝答え〟です 「コンビニエンスウェア コットンカーディガン」
-
第15回
トピックス【2025年マイベストガジェット】ガチで腰がラク、感涙したオフィスチェア！ オフィスコム「S300-OC」
-
第14回
AV【2025年マイベストガジェット】ほぼ1万円で全部入り！ 俺の相棒はこれだ！ SOUNDPEATS「Air5 Pro」
-
第13回
デジタル【2025年マイベストガジェット】部屋の雰囲気がワンランク上がる加湿器、ZTEEG「XXQ01」
-
第12回
iPhone【2025年マイベストガジェット】なんと言おうと薄くて軽いのは正義だ！「iPhone Air」
-
第11回
AV【2025年マイベストガジェット】最強の電池持ち 重低音でメタルやEDMも大満足！ オーディオテクニカ「ATH-CKS50TW2」
-
第10回
AV【2025年マイベストガジェット】ライブの映像鑑賞をさらに盛り上げる！ Nanoleaf「ナノリーフ4Dスクリーンミラーカメラ ＋ライトストリップキット」
-
第9回
デジタル【2025年マイベストガジェット】布団乾燥機で毎日快眠しちゃおう！ cado「ふとん乾燥機 FOEHN 001」
- この連載の一覧へ